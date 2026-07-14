Silvan Rusch hat nach dem Bachelor in Erd- und Klimawissenschaften den Master in Atmosphärenwissenschaften an der ETH Zürich abgeschlossen. Seit Juni 2026 ist er als Meteorologe Teil des SRF Meteo-Teams.

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