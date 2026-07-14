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Über uns Silvan Rusch

14.07.2026, 15:32

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Silvan Rusch hat nach dem Bachelor in Erd- und Klimawissenschaften den Master in Atmosphärenwissenschaften an der ETH Zürich abgeschlossen. Seit Juni 2026 ist er als Meteorologe Teil des SRF Meteo-Teams.

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  • Bild 1 von 2. Silvan Rusch im Wetterbüro. Bildquelle: SRF.
    Silvan Rusch im Wetterbüro mit mehreren Monitoren.
  • Bild 2 von 2. Silvan Rusch. Bildquelle: SRF.
    Silvan Rusch im Porträtbild vor weissem Hintergrund.
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  • Ich bin ganz «hibbelig», wenn: «Ein Gewitter genau auf mich zuzieht.
  • Meine Freizeit: «Wenn immer möglich, bin ich in den Bergen – sei es mit dem Gravelbike, in Wanderschuhen oder auf Tourenskis.»
  • Mein Traumberuf: «Schon in der Primarschule wusste ich, dass ich einmal Meteorologe werden möchte.»
  • An meine Kindheit erinnert mich: «Der Geruch von frisch geschnittenem Gras, Heu oder einem frisch gedroschenen Getreidefeld.»

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