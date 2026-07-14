Silvan Rusch hat nach dem Bachelor in Erd- und Klimawissenschaften den Master in Atmosphärenwissenschaften an der ETH Zürich abgeschlossen. Seit Juni 2026 ist er als Meteorologe Teil des SRF Meteo-Teams.
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Bild 1 von 2. Silvan Rusch im Wetterbüro. Bildquelle: SRF.
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Bild 2 von 2. Silvan Rusch. Bildquelle: SRF.
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- Ich bin ganz «hibbelig», wenn: «Ein Gewitter genau auf mich zuzieht.
- Meine Freizeit: «Wenn immer möglich, bin ich in den Bergen – sei es mit dem Gravelbike, in Wanderschuhen oder auf Tourenskis.»
- Mein Traumberuf: «Schon in der Primarschule wusste ich, dass ich einmal Meteorologe werden möchte.»
- An meine Kindheit erinnert mich: «Der Geruch von frisch geschnittenem Gras, Heu oder einem frisch gedroschenen Getreidefeld.»