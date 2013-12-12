Thomas Bucheli arbeitete nach dem Studienabschluss an der ETH Zürich u.a. in den Fachgebieten Meteorologie, Klimatologie und Atmosphärenphysik während sechs Jahren beim Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, danach ein Jahr bei Meteomedia AG. Von 1995 bis zu seiner Pension im Mai 2026 war er der Leiter von SRF Meteo. Er bleibt der Redaktion noch für ein paar Monate für Sendungen auf dem Meteodach erhalten.

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