Thomas Bucheli arbeitete nach dem Studienabschluss an der ETH Zürich u.a. in den Fachgebieten Meteorologie, Klimatologie und Atmosphärenphysik während sechs Jahren beim Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, danach ein Jahr bei Meteomedia AG. Von 1995 bis zu seiner Pension im Mai 2026 war er der Leiter von SRF Meteo. Er bleibt der Redaktion noch für ein paar Monate für Sendungen auf dem Meteodach erhalten.
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Bild 1 von 3. Thomas Bucheli. Bildquelle: SRF.
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Bild 2 von 3. Thomas Bucheli. Bildquelle: SRF.
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Bild 3 von 3. Thomas Bucheli. Bildquelle: SRF.
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- Das wollte ich früher mal: «Pilot werden. Durch die Fliegerei habe ich die Meteorologie kennen gelernt. Das Studium der Witterungslehre wurde zu meiner Leidenschaft, und diese machte ich später zu meinem Beruf.»
- Wo wettere ich am liebsten: «Auf unserem Globus gibt es unzählige verschiedene Klima- und Wetterregionen. Das Alpengebiet ist für Meteorologen indes wohl eine der grössten Herausforderungen. Daher passt es mir sehr, hier arbeiten zu dürfen.»
- Was mache ich in der Freizeit: «Geselligkeit mag ich sehr. Und immer auch gern einen scharfen Jass. Daneben halte ich Vorträge übers Wetter und Klima – und dies am liebsten als wissenschaftlicher Reisebegleiter vor Ort irgendwo auf dieser Welt.»