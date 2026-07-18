Timothy Schwitter absolvierte nach seinem Bachelorstudium in Geowissenschaften an der Universität Basel den Masterstudiengang Umweltnaturwissenschaften mit Vertiefung in Atmosphäre und Klima an der ETH. Bereits während seines Studiums konnte er als Praktikant bei SRF Meteo erste Erfahrungen sammeln. Seit Mai 2026 ist er als Meteorologe festes Mitglied des Teams von SRF Meteo.

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