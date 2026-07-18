Timothy Schwitter absolvierte nach seinem Bachelorstudium in Geowissenschaften an der Universität Basel den Masterstudiengang Umweltnaturwissenschaften mit Vertiefung in Atmosphäre und Klima an der ETH. Bereits während seines Studiums konnte er als Praktikant bei SRF Meteo erste Erfahrungen sammeln. Seit Mai 2026 ist er als Meteorologe festes Mitglied des Teams von SRF Meteo.
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- Dieses Wetter brauche ich für mein Hobby: Als leidenschaftlicher Windsurfer bin ich am glücklichsten, wenn es möglichst viel Wind hat – alles andere ist Nebensache!
- Daran merkt mein Umfeld, dass ich Meteorologe bin: Noch bevor ich überhaupt im Büro bin, checke ich direkt nach dem Aufwachen die neuesten Wettermodelle. Das gehörte bereits zu meiner Morgenroutine, lange bevor ich Teil des SRF-Meteo-Teams wurde.
- Dieses Wettererlebnis werde ich nie vergessen: Die Rekord-Bise vom 26. Februar 2023 am Neuenburgersee. Solch grosse Wellen hatte ich in der Schweiz zuvor noch nie erlebt.
- Dort möchte ich einmal das Wetter beobachten: Feuerland. Mich faszinieren die unberührte Natur und das stürmische Wetter dieser Region.