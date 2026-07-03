In Davos gehen die Roboter um
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Bild 1 von 12. In der Robot City des Davos Tech Summits werden Besucherinnen und Besucher noch bis am Samstag von Robotern begrüsst. Bildquelle: SRF.
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Bild 2 von 12. Manche der Maschinen sehen Menschen zum Verwechseln ähnlich, so wie Moya aus China. Bildquelle: SRF.
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Bild 3 von 12. Während andere keine menschliche Form haben, etwa dieser Mars-Rover. Bildquelle: SRF.
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Bild 4 von 12. Oder der Inspektions-Roboter ANYmal. Immerhin dessen Bewegungen erinnern an einen niedlichen Hund. Bildquelle: SRF.
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Bild 5 von 12. Roboter Gigi wird als Begleiter in der Altenpflege eingesetzt – freundlich lächeln kann er schonmal. Bildquelle: SRF.
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Bild 6 von 12. Sudo #R1 hilft beim Einkaufen – und ist bei Kindern sehr beliebt. Schliesslich erinnert er an einen freundlichen Roboter aus einem Disney-Film. Bildquelle: SRF.
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Bild 7 von 12. Und auch dieses Modell sieht wohl nicht zufällig aus wie ein Zwilling von Wall-E aus dem gleichnamigen Film. Bildquelle: SRF.
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Bild 8 von 12. In Davos sieht man auch Roboter, die Fussball spielen (wenn auch nicht so erfolgreich wie die Schweizer Nati bei der diesjährigen WM). Bildquelle: SRF.
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Bild 9 von 12. In Davos finden sich auch Roboter, die kleine Tänzchen aufführen. Bildquelle: SRF.
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Bild 10 von 12. Schlagzeuger, die «Laro, the Robot Drummer» gesehen haben, wissen, dass sie in nächster Zukunft nicht um ihren Job fürchten müssen. Bildquelle: SRF.
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Bild 11 von 12. Und auch der Einkaufsroboter Lutek kann keinen Menschen ersetzen: Er sammelt zwar ganz alleine Produkte ein – allerdings im Schneckentempo. Bildquelle: SRF.
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Bild 12 von 12. Während andere Modelle alleine nichts können: Sie werden ferngesteuert und sind auf die Hilfe eines Menschen angewiesen. Bildquelle: SRF.
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