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Davos Tech Summit Robot City: In Davos gehen die Roboter um

In der Robot City kann man Roboter zusehen, wie sie Fussball spielen, Einkäufe erledigen oder unheimlich aussehen.

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03.07.2026, 11:45

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In Davos gehen die Roboter um

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  • Bild 1 von 12. In der Robot City des Davos Tech Summits werden Besucherinnen und Besucher noch bis am Samstag von Robotern begrüsst. Bildquelle: SRF.
    Roboter in einer Hotellobby, der die Hand hebt.
  • Bild 2 von 12. Manche der Maschinen sehen Menschen zum Verwechseln ähnlich, so wie Moya aus China. Bildquelle: SRF.
    Android mit rosa Haaren und weisser Kleidung vor einem unscharfen Hintergrund.
  • Bild 3 von 12. Während andere keine menschliche Form haben, etwa dieser Mars-Rover. Bildquelle: SRF.
    Kleiner Roboter mit gelben Rädern auf einem gepflasterten Weg im Freien.
  • Bild 4 von 12. Oder der Inspektions-Roboter ANYmal. Immerhin dessen Bewegungen erinnern an einen niedlichen Hund. Bildquelle: SRF.
    Vierbeiniger Roboter auf einem Weg vor einem See und Bergen im Hintergrund.
  • Bild 5 von 12. Roboter Gigi wird als Begleiter in der Altenpflege eingesetzt – freundlich lächeln kann er schonmal. Bildquelle: SRF.
    Roboter mit beleuchtetem Gesicht und Hut.
  • Bild 6 von 12. Sudo #R1 hilft beim Einkaufen – und ist bei Kindern sehr beliebt. Schliesslich erinnert er an einen freundlichen Roboter aus einem Disney-Film. Bildquelle: SRF.
    Ein Roboter mit Armen scannt Lebensmittel an einer Kasse im Supermarkt.
  • Bild 7 von 12. Und auch dieses Modell sieht wohl nicht zufällig aus wie ein Zwilling von Wall-E aus dem gleichnamigen Film. Bildquelle: SRF.
    Roboter mit Kettenantrieb und ausgestrecktem Arm auf Grasfläche.
  • Bild 8 von 12. In Davos sieht man auch Roboter, die Fussball spielen (wenn auch nicht so erfolgreich wie die Schweizer Nati bei der diesjährigen WM). Bildquelle: SRF.
    Spielzeugroboter mit Fussball auf grünem Spielfeld vor Tor, Person im Hintergrund.
  • Bild 9 von 12. In Davos finden sich auch Roboter, die kleine Tänzchen aufführen. Bildquelle: SRF.
    Roboter mit erhobenen Armen in einem Raum, Stuhl und Skelettmodell im Hintergrund.
  • Bild 10 von 12. Schlagzeuger, die «Laro, the Robot Drummer» gesehen haben, wissen, dass sie in nächster Zukunft nicht um ihren Job fürchten müssen. Bildquelle: SRF.
    Roboter mit Trommelstöcken vor zwei Trommeln.
  • Bild 11 von 12. Und auch der Einkaufsroboter Lutek kann keinen Menschen ersetzen: Er sammelt zwar ganz alleine Produkte ein – allerdings im Schneckentempo. Bildquelle: SRF.
    Roboter in einem Geschäft neben Regalen mit Getränkeflaschen.
  • Bild 12 von 12. Während andere Modelle alleine nichts können: Sie werden ferngesteuert und sind auf die Hilfe eines Menschen angewiesen. Bildquelle: SRF.
    Person mit VR-Headset interagiert mit einem humanoiden Roboter in einem Raum.
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