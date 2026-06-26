Das Abschiebezentrum in den Everglades stellt den Betrieb ein – nach anhaltender Kritik an den Haftbedingungen und Klagen von Umweltschützern.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat die Schliessung von «Alligator Alcatraz» bekannt gegeben. Das Abschiebezentrum in den Everglades ist rund ein Jahr lang in Betrieb gewesen.

Legende: Alligator Alcatraz: Der Name stammt von den alligatorenreichen Everglades-Sümpfen. Das Lager galt als so ausbruchssicher wie die berühmte Gefängnisinsel bei San Francisco. KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

DeSantis und US-Präsident Trump sahen das Lager als Instrument für ihre Abschiebungspolitik von illegal Eingewanderten. Jetzt werden alle, die noch dort untergebracht sind, in andere Zentren verlegt – auch wegen der bevorstehenden Hurrikansaison.

Juristisch umstritten

Gemäss DeSantis wurden seit der Eröffnung im Juli 2025 21'000 Menschen aus dem Lager in ihre Herkunftsländer abgeschoben. Menschenrechts­organisationen übten immer wieder Kritik an den prekären hygienischen Zuständen und dem erschwerten Zugang zu Rechtsbeiständen.

Die Kontroverse um «Alligator Alcatraz» ist nicht beendet: Kritiker behaupten, das Lager sei ohne Umwelt­verträglichkeits­prüfung gebaut worden. Per Gerichtsverfahren sollen nun allfällige Verantwortlichkeiten und Schäden am Ökosystem in den Everglades festgestellt werden.