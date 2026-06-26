Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat die Schliessung von «Alligator Alcatraz» bekannt gegeben. Das Abschiebezentrum in den Everglades ist rund ein Jahr lang in Betrieb gewesen.
DeSantis und US-Präsident Trump sahen das Lager als Instrument für ihre Abschiebungspolitik von illegal Eingewanderten. Jetzt werden alle, die noch dort untergebracht sind, in andere Zentren verlegt – auch wegen der bevorstehenden Hurrikansaison.
Juristisch umstritten
Gemäss DeSantis wurden seit der Eröffnung im Juli 2025 21'000 Menschen aus dem Lager in ihre Herkunftsländer abgeschoben. Menschenrechtsorganisationen übten immer wieder Kritik an den prekären hygienischen Zuständen und dem erschwerten Zugang zu Rechtsbeiständen.
Die Kontroverse um «Alligator Alcatraz» ist nicht beendet: Kritiker behaupten, das Lager sei ohne Umweltverträglichkeitsprüfung gebaut worden. Per Gerichtsverfahren sollen nun allfällige Verantwortlichkeiten und Schäden am Ökosystem in den Everglades festgestellt werden.