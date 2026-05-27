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Klassiker aus dem Kinderzimmer Wie gut kennen Sie Schweizer Kinderbücher?

Zum diesjährigen Vorlesetag blicken wir auf Schweizer Kinderbuchklassiker, die viele Generationen begleiten. Ein Quiz über Figuren und Geschichten aus der Kindheit.

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27.05.2026, 16:25

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Die Quizwelt auf SRF

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Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

Tagesschau, 26.05.2026, 19:30 Uhr; noes

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