Am Winterthurer Bahnhof ist am Donnerstag ein Mann auf dem Perron von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe angegriffen worden.

Ein grösserer Polizeieinsatz läuft.

Kurz vor halb neun hat ein Mann am Bahnhof Winterthur drei Personen mit einer Stichwaffe verletzt. Der mutmassliche Täter – ein 31-jähriger Schweizer – rannte daraufhin davon. Die Kantonspolizei konnte ihn später verhaften, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Legende: Der Bahnhof Winterthur wurde nach der Tat grossräumig abgesperrt. SRF

Laut Mitteilung handelt es sich bei den drei verletzten Personen um Schweizer im Alter von 28, 43 und 52 Jahren. Alle drei mussten ins Spital gebracht werden.

Passanten alarmierten offenbar die Polizei. Wie mehrere Augenzeugen gegenüber «Blick» berichten, rief der Mann «Allahu Akbar». Derzeit ist das Bahnhofsareal abgesperrt.

Eindrücke vom Grosseinsatz der Polizei

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Die Kantonspolizei Zürich hat weitere Informationen in Aussicht gestellt.

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