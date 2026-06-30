Sind Bilder wirklich im Zusammenhang mit einem News-Ereignis entstanden oder zweckentfremdet worden? Und ist das süsse Tiervideo aus dem Gruppenchat echt? Stammt ein Zitat wirklich von einer Politikerin?

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