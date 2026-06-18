Fünf Fragen – mindestens drei Antworten müssen richtig sein, um als Grillmeister zu gelten.

Es ist Grillsaison: Testen Sie Ihr Wissen rund um Fleisch

Wenn in der Schweiz die Temperaturen steigen, wird der Grill angefeuert. Das typische «TschTsch» gehört zum Sommer in der Schweiz wie der Sprung in den Fluss oder in den See.

Es kursieren viele Meinungen darüber, wie Fleisch auf dem Grill wirklich gelingt. Was gilt es, zu beachten und was passiert eigentlich auf dem Grillrost? Dieses Quiz bringt Klarheit ins Spiel und testet, ob Sie das Zeug zur Grillmeisterin oder dem Grillmeister haben.