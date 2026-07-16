Sommersaison ist auch Gewittersaison. Testen Sie Ihr Wissen und stellen Sie sich fünf Fragen rund um Donner und Blitz.

Geistesblitze gefragt: Wie gut kennen Sie sich mit Gewittern aus?

Blitze ziehen uns in ihren Bann – Donnergrollen geht uns durch Mark und Bein. Gewitter sind faszinierend und gefährlich zugleich. Weltweit sterben jedes Jahr schätzungsweise zwischen 6'000 und 24'000 Menschen durch Blitzeinschläge.

Rund um den richtigen Schutz bei Gewittern halten sich viele Mythen und Irrtümer. Wie gut kennen Sie die Fakten? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.