Blitze ziehen uns in ihren Bann – Donnergrollen geht uns durch Mark und Bein. Gewitter sind faszinierend und gefährlich zugleich. Weltweit sterben jedes Jahr schätzungsweise zwischen 6'000 und 24'000 Menschen durch Blitzeinschläge.
Rund um den richtigen Schutz bei Gewittern halten sich viele Mythen und Irrtümer. Wie gut kennen Sie die Fakten? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.
Die Quizwelt auf SRF
Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt!