Fussball bewegt – nicht nur während der WM, sondern immer und überall. Kein Wunder also, dass die Faszination für den Sport längst auch Einzug in die Literatur gehalten hat. Sei es in Form von Romanen, Sachbüchern oder Kulturgeschichten. Hier kommen vier Buchtipps über die schönste Nebensache der Welt.

1. Eduardo Galeano: «Der Ball ist rund»

Legende: Unionsverlag

Das auf Deutsch unter dem Namen «Der Ball ist rund und Tore lauern überall» erschienene Erzählwerk gilt als Mutter aller kulturgeschichtlichen Büchern zum Thema Fussball. Von seinen Wurzeln in China bis zur Weltmeisterschaft 2010 erzählt der uruguayische Journalist und Schriftsteller die gesamte Fussballgeschichten anhand von Anekdoten und Geschichten.

Vom ersten schwarzen brasilianischen Fussballstar Arthur Friedenreich bis hin zu Pelé und Maradona arbeitet er das Legendenhafte des Fussballs heraus und sucht immer nach der Verbindung zu Gesellschaft und Politik. Ein Schuss ins Tor in Sachen Fussballliteratur, wenn auch mit gehörig politischem Linksdrall.

2. Klaus Zeyringer: «Fussball, eine Kulturgeschichte»

Legende: S. Fischer Verlage

Was Galeano auf literarischer Ebene abhandelt, erscheint hier im Sachbuch: die Verbindung zwischen Fussball und Gesellschaft über die Jahrzehnte hinweg. Vom Treffen einiger Herren in der Londoner Freemason’s Tavern im Jahr 1863, als der Fussball verbindliche Regeln bekam, über die Inbesitznahme des Sports durch Diktatoren und Tyrannen bis hin zu den Anti-Fifa-Protesten vor der WM 2014 in Brasilien, Zeyringer erzählt die ganze Geschichte mit unzähligen Verweisen auf Hoch- und Populärliteratur.

Und Perdo Lenz, der diesem Buch mal eine Kolumne gewidtmet hat, schrieb mit Blick auf die vielen selbsternannten Fussballexperten: «Klappe halten und Zeyringer lesen.»

3. Pedro Lenz: «Mit linggs»

Legende: Der gesunde Menschenverstand

Apropos Pedro Lenz: Von ihm stammt das aktuelle Buch «Mit linggs», ein Lobgesang auf Diego Armando Maradona. In typischer Spoken-Word-Manier mit rhythmisierter Sprache erzählt uns der Schweizer Mundartautor die Geschichte des kleinen Jungen aus armen Verhältnissen, der es mit 15 zu den grossen Clubs der Hauptstadt schaffte und später mit Argentinien Weltmeister wurde. Der aber auch an diesem Aufstieg zerbrach und während seiner Zeit in Neapel ans Cocain und ins Umfeld der Mafia geriet.

Eine moderne Heldengeschichte, ein Heldenlied vielmehr in Form eines Landgerichts. Mitreissend in berührend, vor allem auch, wenn man die Gelegenheit hat, Pedro Lenz selbst damit zu hören.

4. Ronald Reng: «Der deutsche Sommer – als 2006 plötzlich die Leichtigkeit einzog»

Legende: Piper Verlag GmbH

Der derzeit wohl produktivste Fussballschreiber ist der mehrfach ausgezeichnete Journalist und Buchautor Ronald Reng. Sein aktuelles Buch «Der deutsche Sommer» dreht sich um das sogenannte Sommermärchen und beschriebt die Fussball-WM 2006. Dabei geht es nicht um den sportlichen Aspekt, sondern um das, was den Menschen von dieser WM wohl am ehesten in Erinnerung bleibt: Das Wetter, die Stimmung und der Umstand, dass Deutschland in diesem Sommer zum ersten Mal seit Jahrzehnten (oder vielleicht sogar überhaupt) ein unverkrampftes Verhältnis zur Nation erspüren konnte.

Nicht von ungefähr trägt das Buch, das wie immer bei Reng aus vielen Zeitzeugenberichten besteht, den Untertitel «Als 2006 plötzlich die Leichtigkeit einzog».