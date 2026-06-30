Das Angebot im Überblick
- Datum, Zeit:
Donnerstag, 1. Oktober, 19.30 Uhr
- Ort:
Chiesa del Collegio Papio, Ascona
- Spezialpreis pro Person:
Karten Kategorie 1: CHF 63.– (statt CHF 85.–)
Karten Kategorie 2: CHF 52.– (statt CHF 70.–)
- Anmeldeschluss:
eine Woche vor der Veranstaltung
Vilde Frang lädt zu einer musikalischen Reise zwischen Diesseits und Jenseits ein. Gérard Griseys archaische Klangrituale, Toshio Hosokawas meditative Zen-Welten, Mendelssohns und Reimanns Reflexionen über Liebe und Vergänglichkeit sowie Schostakowitschs letzte Sinfonie als vielschichtiges Erinnerungswerk verdichten sich zu einem Abend von seltener Intensität.
Mitwirkende
Vilde Frang, Violine, Artist in Residence 2026
Anna Prohaska, Sopran
Ilya Gringolts, Violine
Nils Mönkemeyer, Viola
Andreas Brantelid, Violoncello
Olli Mustonen, Klavier
Johannes Fischer, Schlagzeug
Domenico Melchiorre, Schlagzeug
Mit der Bestellung wird der Weitergabe der Kontaktdaten an die veranstaltende Organisation zugestimmt. Diese Angebote berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch bereits bestellter Karten. Zwischenverkauf vorbehalten.