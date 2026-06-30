In Zusammenarbeit mit classicAscona bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

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Donnerstag, 1. Oktober, 19.30 Uhr

Donnerstag, 1. Oktober, 19.30 Uhr Ort:

Chiesa del Collegio Papio, Ascona

Chiesa del Collegio Papio, Ascona Spezialpreis pro Person:

Karten Kategorie 1: CHF 63.– (statt CHF 85.–)

Karten Kategorie 2: CHF 52.– (statt CHF 70.–)

Karten Kategorie 1: CHF 63.– (statt CHF 85.–) Karten Kategorie 2: CHF 52.– (statt CHF 70.–) Anmeldeschluss:

eine Woche vor der Veranstaltung

Vilde Frang lädt zu einer musikalischen Reise zwischen Diesseits und Jenseits ein. Gérard Griseys archaische Klangrituale, Toshio Hosokawas meditative Zen-Welten, Mendelssohns und Reimanns Reflexionen über Liebe und Vergänglichkeit sowie Schostakowitschs letzte Sinfonie als vielschichtiges Erinnerungswerk verdichten sich zu einem Abend von seltener Intensität.

Mitwirkende

Vilde Frang, Violine, Artist in Residence 2026

Anna Prohaska, Sopran

Ilya Gringolts, Violine

Nils Mönkemeyer, Viola

Andreas Brantelid, Violoncello

Olli Mustonen, Klavier

Johannes Fischer, Schlagzeug

Domenico Melchiorre, Schlagzeug

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