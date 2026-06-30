Das Angebot im Überblick
- Datum, Zeit:
Samstag, 10. Oktober, 19.30 Uhr
- Ort:
Chiesa San Francesco, Locarno
- Spezialpreis pro Person:
Karten Kategorie 1: CHF 63.– (statt CHF 85.–)
Karten Kategorie 2: CHF 52.– (statt CHF 70.–)
- Anmeldeschluss:
eine Woche vor der Veranstaltung
Zum Abschluss von classicAscona 2026 vereinen sich die Teilnehmenden der Ascona Choral Academy, der Tenebrae Choir und das Youth Symphony Orchestra of Ukraine zu einem eindrücklichen Zeichen des friedlichen Miteinanders. Unter Oksana Lyniv erklingt Havrylets ergreifendes «Canticum». Dvořáks «Stabat Mater» führt von Trauer zu Zuversicht – ein bewegendes Finale und Symbol für die verbindende Kraft der Musik.
Mitwirkende
Maria Stella Maurizi, Sopran
Freya Apffelstaedt, Alt
Salvador Villanueva, Tenor
Lobel Barun, Bass
classicAscona Festival Choir (und Mitwirkung von Tenebrae Choir)
Nigel Short, Einstudierung
Youth Symphony Orchestra of Ukraine
Oksana Lyniv, Leitung
Mit der Bestellung wird der Weitergabe der Kontaktdaten an die veranstaltende Organisation zugestimmt. Diese Angebote berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch bereits bestellter Karten. Zwischenverkauf vorbehalten.