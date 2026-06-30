In Zusammenarbeit mit classicAscona bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

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Samstag, 10. Oktober, 19.30 Uhr

Samstag, 10. Oktober, 19.30 Uhr Ort:

Chiesa San Francesco, Locarno

Chiesa San Francesco, Locarno Spezialpreis pro Person:

Karten Kategorie 1: CHF 63.– (statt CHF 85.–)

Karten Kategorie 2: CHF 52.– (statt CHF 70.–)

Karten Kategorie 1: CHF 63.– (statt CHF 85.–) Karten Kategorie 2: CHF 52.– (statt CHF 70.–) Anmeldeschluss:

eine Woche vor der Veranstaltung

Zum Abschluss von classicAscona 2026 vereinen sich die Teilnehmenden der Ascona Choral Academy, der Tenebrae Choir und das Youth Symphony Orchestra of Ukraine zu einem eindrücklichen Zeichen des friedlichen Miteinanders. Unter Oksana Lyniv erklingt Havrylets ergreifendes «Canticum». Dvořáks «Stabat Mater» führt von Trauer zu Zuversicht – ein bewegendes Finale und Symbol für die verbindende Kraft der Musik.

Mitwirkende

Maria Stella Maurizi, Sopran

Freya Apffelstaedt, Alt

Salvador Villanueva, Tenor

Lobel Barun, Bass

classicAscona Festival Choir (und Mitwirkung von Tenebrae Choir)

Nigel Short, Einstudierung

Youth Symphony Orchestra of Ukraine

Oksana Lyniv, Leitung

Mit der Bestellung wird der Weitergabe der Kontaktdaten an die veranstaltende Organisation zugestimmt. Diese Angebote berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch bereits bestellter Karten. Zwischenverkauf vorbehalten.