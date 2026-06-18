Im Zentrum des Leseseminars steht das Buch «Max Frisch. Biographie einer Instanz» von Julian Schütt

Über 20 Jahre lang forschte und schrieb Julian Schütt über Max Frisch. Im kürzlich erschienenen zweiten Teil seiner Biografie zeichnet er den Schriftsteller Max Frisch als einen moralisch und politisch engagierten Intellektuellen. Einen, der innerlich oft gelitten hat unter den Ansprüchen, die die Öffentlichkeit an ihn hatte. Seine stetige Suche nach der Identität ist ebenso ein Thema wie sein ambivalentes Verhältnis zur Schweiz.

All dies spiegelt sich auch in seinem Werk. Darüber diskutieren wir mit Julian Schütt. Und natürlich auch über das Schreiben dieser Biografie.

Julian Schütt nimmt an allen sechs Leserunden teil. Zusätzlich findet das Eröffnungskonzert von zeit:fluss statt.

SRF Kulturclub Leseseminar mit Felicitas Hoppe Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

Sonntag, 13. bis Mittwoch, 16. September 2026

Sonntag, 13. bis Mittwoch, 16. September 2026 Ort:

Hotel Waldhaus Sils Maria

Hotel Waldhaus Sils Maria Seminarleitung:

Esther Schneider

Esther Schneider Gast:

Julian Schütt

Julian Schütt Lektüre:

«Max Frisch. Biographie einer Instanz»

«Max Frisch. Biographie einer Instanz» Kosten pro Person:

CHF 1’700.– im Einzelzimmer

CHF 1’670.– im Doppelzimmer Aufpreis für Deluxe-Zimmer: CHF 50.– pro Person und Tag

Detailprogramm des Leseseminar:

Legende: Julian Schütt Lucia Hunziker, Suhrkamp Verlag