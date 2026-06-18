Über 20 Jahre lang forschte und schrieb Julian Schütt über Max Frisch. Im kürzlich erschienenen zweiten Teil seiner Biografie zeichnet er den Schriftsteller Max Frisch als einen moralisch und politisch engagierten Intellektuellen. Einen, der innerlich oft gelitten hat unter den Ansprüchen, die die Öffentlichkeit an ihn hatte. Seine stetige Suche nach der Identität ist ebenso ein Thema wie sein ambivalentes Verhältnis zur Schweiz.
All dies spiegelt sich auch in seinem Werk. Darüber diskutieren wir mit Julian Schütt. Und natürlich auch über das Schreiben dieser Biografie.
Julian Schütt nimmt an allen sechs Leserunden teil. Zusätzlich findet das Eröffnungskonzert von zeit:fluss statt.
SRF Kulturclub Leseseminar mit Felicitas Hoppe
- Datum, Zeit:
Sonntag, 13. bis Mittwoch, 16. September 2026
- Ort:
Hotel Waldhaus Sils Maria
- Seminarleitung:
Esther Schneider
- Gast:
Julian Schütt
- Lektüre:
«Max Frisch. Biographie einer Instanz»
- Kosten pro Person:
CHF 1’700.– im Einzelzimmer
CHF 1’670.– im Doppelzimmer
Aufpreis für Deluxe-Zimmer: CHF 50.– pro Person und Tag
Detailprogramm des Leseseminar:
Eingeschlossene Leistungen
- 3 Übernachtungen im 5*-Hotel «Waldhaus» in Sils Maria
- Halbpension Waldhaus Spa
- 6 Leserunden
- Lesung
- Oberengadiner Bergbahnen und Postautos
- Gäste werden auf Wunsch am Bahnhof St. Moritz abgeholt