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15. August 2026 Lucerne Festival Summer: Klangfeuerwerk mit Klaus Mäkelä

In Zusammenarbeit mit dem Lucerne Festival bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

30.06.2026, 08:00

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Dirigent vor Orchester, Publikum im Hintergrund.
Legende: Der finnische Dirigent Klaus Mäkelä. Patrick Hürlimann, Lucerne Festival

Das Angebot im Überblick

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  • Datum, Zeit:
    Samstag 15. August, 18.30 Uhr
  • Ort:
    KKL Luzern
  • Spezialpreis pro Person:
    Karten Kategorie 1: CHF 256.– (statt CHF 320.–)
    Karten Kategorie 2: CHF 216.– (statt CHF 270.–)
  • Anmeldeschluss:
    eine Woche vor der Veranstaltung

Augustin Hadelich ist mit Samuel Barbers betörend schönem Violinkonzert zu erleben. Und mit Strawinskys fulminantem «Feuervogel» entfacht das Lucerne Festival Orchestra unter Publikumsliebling Klaus Mäkelä ein Klangfeuerwerk aus zündenden Rhythmen und von mitreissender Energie.

Gespielte Werke
Samuel Barber: Violinkonzert op. 14
Igor Strawinsky: «Der Feuervogel»

Mitwirkende
Lucerne Festival Orchestra
Klaus Mäkelä, Dirigent
Augustin Hadelich, Violine

Mit der Bestellung wird der Weitergabe der Kontaktdaten an die veranstaltende Organisation zugestimmt. Diese Angebote berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch bereits bestellter Karten. Zwischenverkauf vorbehalten.

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