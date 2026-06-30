In Zusammenarbeit mit dem Lucerne Festival bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

Das Angebot im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

Samstag 15. August, 18.30 Uhr

Samstag 15. August, 18.30 Uhr Ort:

KKL Luzern

KKL Luzern Spezialpreis pro Person:

Karten Kategorie 1: CHF 256.– (statt CHF 320.–)

Karten Kategorie 2: CHF 216.– (statt CHF 270.–)

Karten Kategorie 1: CHF 256.– (statt CHF 320.–) Karten Kategorie 2: CHF 216.– (statt CHF 270.–) Anmeldeschluss:

eine Woche vor der Veranstaltung

Augustin Hadelich ist mit Samuel Barbers betörend schönem Violinkonzert zu erleben. Und mit Strawinskys fulminantem «Feuervogel» entfacht das Lucerne Festival Orchestra unter Publikumsliebling Klaus Mäkelä ein Klangfeuerwerk aus zündenden Rhythmen und von mitreissender Energie.

Gespielte Werke

Samuel Barber: Violinkonzert op. 14

Igor Strawinsky: «Der Feuervogel»

Mitwirkende

Lucerne Festival Orchestra

Klaus Mäkelä, Dirigent

Augustin Hadelich, Violine

Mit der Bestellung wird der Weitergabe der Kontaktdaten an die veranstaltende Organisation zugestimmt. Diese Angebote berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch bereits bestellter Karten. Zwischenverkauf vorbehalten.