In Zusammenarbeit mit Neue Konzertreihe Zürich bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

Das Angebot im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

Sonntag, 20. Dezember, 17 Uhr

Sonntag, 20. Dezember, 17 Uhr Ort:

Tonhalle Zürich

Tonhalle Zürich Spezialpreis pro Person:

Karten Kategorie 1: CHF 84.– (statt CHF 112.–)

Karten Kategorie 2: CHF 72.– (statt CHF 96.–)

Karten Kategorie 1: CHF 84.– (statt CHF 112.–) Karten Kategorie 2: CHF 72.– (statt CHF 96.–) Anmeldeschluss:

eine Woche vor der Veranstaltung

Händels Oratorium «Messiah» ist eines der grössten Wunder der Musikgeschichte und löste bereits zu Lebzeiten des Komponisten Begeisterungsstürme aus. Der Schweizer Jugendchor beeindruckt unter der Leitung seines Dirigenten Nicolas Fink mit farbenreichem und wandlungsfähigem Gesamtklang. Gemeinsam nähern sich die Mitwirkenden der berühmten musikalischen Erzählung. Begleitet werden sie dabei vom La Cetra Barockorchester, einem der führenden Alte-Musik-Ensembles, das auf Originalinstrumenten in historisch informierter Aufführung spielt.



Mitwirkende

Schweizer Jugendchor

La Cetra Barockorchester

Nicolas Fink, Leitung

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