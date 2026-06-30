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20. Dezember 2026 Der Schweizer Jugendchor singt Händel in der Tonhalle Zürich

In Zusammenarbeit mit Neue Konzertreihe Zürich bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

30.06.2026, 08:00

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Orchester und Chor auf einer Bühne in einem grossen Konzertsaal.
Legende: Der Schweizer Jugendchor unter der Leitung von Nicolas Fink. Quim Vilar

Das Angebot im Überblick

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  • Datum, Zeit:
    Sonntag, 20. Dezember, 17 Uhr
  • Ort:
    Tonhalle Zürich
  • Spezialpreis pro Person:
    Karten Kategorie 1: CHF 84.– (statt CHF 112.–)
    Karten Kategorie 2: CHF 72.– (statt CHF 96.–)
  • Anmeldeschluss:
    eine Woche vor der Veranstaltung

Händels Oratorium «Messiah» ist eines der grössten Wunder der Musikgeschichte und löste bereits zu Lebzeiten des Komponisten Begeisterungsstürme aus. Der Schweizer Jugendchor beeindruckt unter der Leitung seines Dirigenten Nicolas Fink mit farbenreichem und wandlungsfähigem Gesamtklang. Gemeinsam nähern sich die Mitwirkenden der berühmten musikalischen Erzählung. Begleitet werden sie dabei vom La Cetra Barockorchester, einem der führenden Alte-Musik-Ensembles, das auf Originalinstrumenten in historisch informierter Aufführung spielt.

Mitwirkende
Schweizer Jugendchor
La Cetra Barockorchester
Nicolas Fink, Leitung

Mit der Bestellung wird der Weitergabe der Kontaktdaten an die veranstaltende Organisation zugestimmt. Diese Angebote berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch bereits bestellter Karten. Zwischenverkauf vorbehalten.

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