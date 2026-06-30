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22. August 2026 Menuhin Festival: das Royal Danish Orchestra erstmals in Gstaad

In Zusammenarbeit mit dem Menuhin Festival Gstaad bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

30.06.2026, 08:00

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Mann in Smoking spielt Geige in einem Orchester.
Legende: Der dänischer Geigenvirtuose Nikolaj Szeps-Znaider. Cai Leilei, Shanghai Symphony Orchestra

Das Angebot im Überblick

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  • Datum, Zeit:
    Samstag, 22. August, 19.30 Uhr
  • Ort:
    Festival-Zelt Gstaad
  • Spezialpreis pro Person:
    Karten Kategorie 1: CHF 127.50 (statt CHF 170.–)  
    Karten Kategorie 2: CHF 109.– (statt CHF 145.–) 
  • Anmeldeschluss:
    eine Woche vor der Veranstaltung

Dänemark im Rampenlicht: Erstmals gastiert das traditionsreiche Royal Danish Orchestra in Gstaad. Unter der Leitung von Marie Jacquot interpretiert Nikolaj Szeps-Znaider Brahms’ Violinkonzert. Ergänzt wird das Programm durch Werke von Hans Abrahamsen sowie Auszüge aus Prokofjews «Romeo und Julia».

Gespielte Werke
Hans Abrahamsen: Drei Stücke für Orchester 
Johannes Brahms: Violinkonzert D-Dur op. 77 
Sergei Prokofjew: Auszüge aus «Romeo und Julia» 

Mitwirkende
Nikolaj Szeps-Znaider, Violine
Royal Danish Orchestra
Marie Jacquot, Dirigentin

Mit der Bestellung wird der Weitergabe der Kontaktdaten an die veranstaltende Organisation zugestimmt. Diese Angebote berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch bereits bestellter Karten. Zwischenverkauf vorbehalten.

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