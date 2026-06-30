In Zusammenarbeit mit dem Menuhin Festival Gstaad bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

Das Angebot im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

Samstag, 22. August, 19.30 Uhr

Samstag, 22. August, 19.30 Uhr Ort:

Festival-Zelt Gstaad

Festival-Zelt Gstaad Spezialpreis pro Person:

Karten Kategorie 1: CHF 127.50 (statt CHF 170.–)

Karten Kategorie 2: CHF 109.– (statt CHF 145.–)

Karten Kategorie 1: CHF 127.50 (statt CHF 170.–) Karten Kategorie 2: CHF 109.– (statt CHF 145.–) Anmeldeschluss:

eine Woche vor der Veranstaltung

Dänemark im Rampenlicht: Erstmals gastiert das traditionsreiche Royal Danish Orchestra in Gstaad. Unter der Leitung von Marie Jacquot interpretiert Nikolaj Szeps-Znaider Brahms’ Violinkonzert. Ergänzt wird das Programm durch Werke von Hans Abrahamsen sowie Auszüge aus Prokofjews «Romeo und Julia».

Gespielte Werke

Hans Abrahamsen: Drei Stücke für Orchester

Johannes Brahms: Violinkonzert D-Dur op. 77

Sergei Prokofjew: Auszüge aus «Romeo und Julia»

Mitwirkende

Nikolaj Szeps-Znaider, Violine

Royal Danish Orchestra

Marie Jacquot, Dirigentin

Mit der Bestellung wird der Weitergabe der Kontaktdaten an die veranstaltende Organisation zugestimmt. Diese Angebote berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch bereits bestellter Karten. Zwischenverkauf vorbehalten.