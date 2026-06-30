 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

23. August 2026 Khatia Buniatishvili am Menuhin Festival Gstaad

In Zusammenarbeit mit dem Menuhin Festival Gstaad bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

30.06.2026, 08:00

Teilen
Person in einem glitzernden Kleid spielt Klavier.
Legende: Die georgische Pianistin Khatia Buniatishvili. Jennifer Taylor

Das Angebot im Überblick

Box aufklappen Box zuklappen
  • Datum, Zeit:
    Samstag, 23. August, 19.30 Uhr
  • Ort:
    Festival-Zelt Gstaad
  • Spezialpreis pro Person:
    Karten Kategorie 1: CHF 127.50 (statt CHF 170.–)  
    Karten Kategorie 2: CHF 109.– (statt CHF 145.–) 
  • Anmeldeschluss:
    eine Woche vor der Veranstaltung

Mit ihrer überwältigenden Ausdruckskraft und ihrem unverwechselbaren Charisma zählt Khatia Buniatishvili zu den faszinierendsten Pianistinnen unserer Zeit.

Gespielte Werke
Robert Schumann: Fantasie C-Dur op. 17
Frédéric Chopin: Walzer op. 64 Nr. 2
Scherzo Nr. 2 op. 31
Franz Liszt: Mephisto-Walzer Nr. 1, Consolation Nr. 3, Ungarische Rhapsodie Nr. 6
Franz Schubert / Franz Liszt: «Gretchen am Spinnrade», «Ständchen»

Mit der Bestellung wird der Weitergabe der Kontaktdaten an die veranstaltende Organisation zugestimmt. Diese Angebote berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch bereits bestellter Karten. Zwischenverkauf vorbehalten.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)