In Zusammenarbeit mit dem Menuhin Festival Gstaad bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

Das Angebot im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

Samstag, 23. August, 19.30 Uhr

Samstag, 23. August, 19.30 Uhr Ort:

Festival-Zelt Gstaad

Festival-Zelt Gstaad Spezialpreis pro Person:

Karten Kategorie 1: CHF 127.50 (statt CHF 170.–)

Karten Kategorie 2: CHF 109.– (statt CHF 145.–)

Karten Kategorie 1: CHF 127.50 (statt CHF 170.–) Karten Kategorie 2: CHF 109.– (statt CHF 145.–) Anmeldeschluss:

eine Woche vor der Veranstaltung

Mit ihrer überwältigenden Ausdruckskraft und ihrem unverwechselbaren Charisma zählt Khatia Buniatishvili zu den faszinierendsten Pianistinnen unserer Zeit.

Gespielte Werke

Robert Schumann: Fantasie C-Dur op. 17

Frédéric Chopin: Walzer op. 64 Nr. 2

Scherzo Nr. 2 op. 31

Franz Liszt: Mephisto-Walzer Nr. 1, Consolation Nr. 3, Ungarische Rhapsodie Nr. 6

Franz Schubert / Franz Liszt: «Gretchen am Spinnrade», «Ständchen»

Mit der Bestellung wird der Weitergabe der Kontaktdaten an die veranstaltende Organisation zugestimmt. Diese Angebote berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch bereits bestellter Karten. Zwischenverkauf vorbehalten.