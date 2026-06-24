Im UNESCO Weltkulturerbe leben noch heute Benediktinerinnen, und wir erkunden das Kloster St. Johann mit Dr. Jürg Goll, dem ehemaligen Leiter der archäologischen Forschung. Durch die Sonderausstellung «PIA WILLI. Kunst und Kloster» führt uns Dr. Romina Ebenhöch. Höhepunkt ist die Begegnung mit der bald 95-jährigen Schwester Pia, Künstlerin und ehemalige Priorin.
Der Streifzug im Überblick
- Datum:
Dienstag, 29. und Mittwoch, 30. Oktober 2026
- Pauschalpreis pro Person:
ab CHF 680.– Einzelzimmer
ab CHF 700.– im Doppelzimmer
ab CHF 775.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung
- Mindest-/Maximalbeteiligung:
12/22Personen
Hinweis: Für den Streifzug ist es unabdingbar, gut zu Fuss zu sein und dem Wetter entsprechende Kleidung sowie gutes Schuhwerk zu tragen.
Im ältesten Hotel der Schweiz, der «Chasa Chalavaina», übernachten wir. Am nächsten Morgen fahren wir nach Sta. Maria, wo wir mit Maya Repele in die Welt der Handweberei Tessanda eintauchen.
Nach dem Mittagessen im Hotel Central in Valchava gibt David Spinnler, Geschäftsführer des Naturparks Biosfera Val Müstair, Einblick in die Projekte zur nachhaltigen Entwicklung im Tal. Gemeinsam mit ihm erkunden wir zu Fuss die «Senda da las linguas» – den Sprachenweg. Wir tauchen ein in die Welt des rätoromanischen Dialekts Jauer. Bei Schlechtwetter erfahren wir in der «Chasa Jaura» vom einheimischen Kunstschaffenden Pascal Lampert mehr über die Sommerausstellung «Plomer, plajer, culer» (Schichten, falten, fliessen).
Das Programm
Tag 1
- Individuelle Anreise
- ab 11.45 Uhr: Einchecken in der «Chasa Chalavaina» in Müstair (Lunchpaket im Hotel, Zeit zur freien Verfügung)
- 13.40 Uhr: Begrüssung und kurzer Spaziergang zum Klostermuseum
- 14 Uhr: Führung durch das Klostermuseum und die Kunstausstellung mit Dr. Romina Ebenhöch
- 15 Uhr: Begegnung mit Sr. Pia Willi
- 15.30 Uhr: Teepause im Parlatorium des Klosters
- 16 Uhr: Führung durch das Kloster und die Umgebung mit Dr. Jürg Goll
- 19 Uhr: Nachtessen in der «Chasa Chalavaina»
Tag 2
- Frühstück
- 9.50 Uhr: Check-out im Hotel und Fahrt mit dem Postauto nach Sta. Maria
- 10.30 Uhr: Führung durch die Handweberei Tessanda, Kaffeegespräch mit Maya Repele
- 12.20 Uhr: Weiterfahrt nach Valchava
- 12.30 Uhr: Mittagessen im Hotel Central, anschliessend Kaffeegespräch mit David Spinnler
- 14.15 Uhr: Zweistündige Wanderung auf dem Sprachenweg «Senda da las linguas» (Schlechtwetterprogramm: Museum «Chasa Jaura», Valchava, mit Kurator Pascal Lampert)
- 16.15 Uhr: Ende des Streifzugs in Valchava vor dem Hotel Central und individuelle Rückreise
Eingeschlossene Leistungen
- Lunchpaket Mittagessen
- Eintritt und Führungen sowie Teepause im Kloster
- Halbpension in der «Chasa Chalavaina»
- Busfahrt, Gepäcktransfer nach Sta. Maria/Valchava
- Führung und Kaffeepause in der Handweberei Tessanda
- Mittagessen im Hotel Central, Valchava
- Präsentation Biosfera durch den Geschäftsführer David Spinnler
- Wanderung Sprachenweg
- Führung durch die «Chasa Jaura»
Der Streifzug wurde von Susann Bosshard- Kälin (www.museumspass.ch) konzipiert und wird von ihr gemeinsam mit Sabine Gysin, Leiterin Moderation Radio SRF 2 Kultur, begleitet.