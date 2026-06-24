Das Val Müstair liegt an der Grenze zu Südtirol – eine Welt zwischen Natur, Geschichte(n) und Kultur. Der Legende nach geriet Karl der Grosse nach seiner Krönung zum König der Langobarden auf dem Umbrailpass in einen Schneesturm und gelobte, im Tal ein Kloster zu errichten.

Im UNESCO Weltkulturerbe leben noch heute Benediktinerinnen, und wir erkunden das Kloster St. Johann mit Dr. Jürg Goll, dem ehemaligen Leiter der archäologischen Forschung. Durch die Sonderausstellung «PIA WILLI. Kunst und Kloster» führt uns Dr. Romina Ebenhöch. Höhepunkt ist die Begegnung mit der bald 95-jährigen Schwester Pia, Künstlerin und ehemalige Priorin.

Der Streifzug im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Dienstag, 29. und Mittwoch, 30. Oktober 2026

Dienstag, 29. und Mittwoch, 30. Oktober 2026 Pauschalpreis pro Person:

ab CHF 680.– Einzelzimmer

ab CHF 700.– im Doppelzimmer

ab CHF 775.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

12/22Personen Hinweis: Für den Streifzug ist es unabdingbar, gut zu Fuss zu sein und dem Wetter entsprechende Kleidung sowie gutes Schuhwerk zu tragen.

Im ältesten Hotel der Schweiz, der «Chasa Chalavaina», übernachten wir. Am nächsten Morgen fahren wir nach Sta. Maria, wo wir mit Maya Repele in die Welt der Handweberei Tessanda eintauchen.

Nach dem Mittagessen im Hotel Central in Valchava gibt David Spinnler, Geschäftsführer des Naturparks Biosfera Val Müstair, Einblick in die Projekte zur nachhaltigen Entwicklung im Tal. Gemeinsam mit ihm erkunden wir zu Fuss die «Senda da las linguas» – den Sprachenweg. Wir tauchen ein in die Welt des rätoromanischen Dialekts Jauer. Bei Schlechtwetter erfahren wir in der «Chasa Jaura» vom einheimischen Kunstschaffenden Pascal Lampert mehr über die Sommerausstellung «Plomer, plajer, culer» (Schichten, falten, fliessen).

Legende: Chasa Jaura, eines der schönsten Bauernhäuser des Val Müstair. Andrea Badrutt

Das Programm

Tag 1

Individuelle Anreise

ab 11.45 Uhr: Einchecken in der «Chasa Chalavaina» in Müstair (Lunchpaket im Hotel, Zeit zur freien Verfügung)

13.40 Uhr: Begrüssung und kurzer Spaziergang zum Klostermuseum

14 Uhr: Führung durch das Klostermuseum und die Kunstausstellung mit Dr. Romina Ebenhöch

15 Uhr: Begegnung mit Sr. Pia Willi

15.30 Uhr: Teepause im Parlatorium des Klosters

16 Uhr: Führung durch das Kloster und die Umgebung mit Dr. Jürg Goll

19 Uhr: Nachtessen in der «Chasa Chalavaina»

Tag 2

Frühstück

9.50 Uhr: Check-out im Hotel und Fahrt mit dem Postauto nach Sta. Maria

10.30 Uhr: Führung durch die Handweberei Tessanda, Kaffeegespräch mit Maya Repele

12.20 Uhr: Weiterfahrt nach Valchava

12.30 Uhr: Mittagessen im Hotel Central, anschliessend Kaffeegespräch mit David Spinnler

14.15 Uhr: Zweistündige Wanderung auf dem Sprachenweg «Senda da las linguas» (Schlechtwetterprogramm: Museum «Chasa Jaura», Valchava, mit Kurator Pascal Lampert)

16.15 Uhr: Ende des Streifzugs in Valchava vor dem Hotel Central und individuelle Rückreise

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Lunchpaket Mittagessen

Eintritt und Führungen sowie Teepause im Kloster

Halbpension in der «Chasa Chalavaina»

Busfahrt, Gepäcktransfer nach Sta. Maria/Valchava

Führung und Kaffeepause in der Handweberei Tessanda

Mittagessen im Hotel Central, Valchava

Präsentation Biosfera durch den Geschäftsführer David Spinnler

Wanderung Sprachenweg

Führung durch die «Chasa Jaura»

Der Streifzug wurde von Susann Bosshard- Kälin (www.museumspass.ch) konzipiert und wird von ihr gemeinsam mit Sabine Gysin, Leiterin Moderation Radio SRF 2 Kultur, begleitet.

Legende: Val Müstair – Tal der Stille. Julia Wunsch

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