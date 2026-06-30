Das Angebot im Überblick
- Datum, Zeit:
Sonntag, 6. September, 17 Uhr
- Ort:
Stadthaus Winterthur
- Spezialpreis pro Person:
CHF 33.50 (statt CHF 45.–)
(freie Platzwahl)
- Anmeldeschluss:
eine Woche vor der Veranstaltung
Spätestens seit Beethoven gilt die Sinfonie als die grosse Gattung. Das Streichquartett bietet dagegen einen deutlich intimeren Rahmen. So war es nur konsequent, dass Bedřich Smetana für seine musikalische, autobiografische Retrospektive «Aus meinem Leben» diese klein besetzte Kammermusikgattung wählte. In ihr vertonte er nicht nur das unbeschwerte Leben seiner Jugendzeit und das Glück seiner ersten Liebe, sondern auch «die ominöse Katastrophe»…
Gespielte Werke
Ludwig van Beethoven, Streichquartett Nr. 6 B-Dur, op. 18/6
Caroline Shaw, Entr'acte für Streicher
Bedrich Smetana, Streichquartett Nr. 1 e-Moll «Aus meinem Leben»
Mitwirkende
Bogdan Božović, Violine
Francesco Sica, Violine
Jürg Dähler, Viola
Flurin Cuonz, Violoncello
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