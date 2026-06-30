In Zusammenarbeit mit dem Musikkollegium Winterthur bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

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Sonntag, 6. September, 17 Uhr

Sonntag, 6. September, 17 Uhr Ort:

Stadthaus Winterthur

Stadthaus Winterthur Spezialpreis pro Person:

CHF 33.50 (statt CHF 45.–)

(freie Platzwahl)

CHF 33.50 (statt CHF 45.–) (freie Platzwahl) Anmeldeschluss:

eine Woche vor der Veranstaltung

Spätestens seit Beethoven gilt die Sinfonie als die grosse Gattung. Das Streichquartett bietet dagegen einen deutlich intimeren Rahmen. So war es nur konsequent, dass Bedřich Smetana für seine musikalische, autobiografische Retrospektive «Aus meinem Leben» diese klein besetzte Kammermusikgattung wählte. In ihr vertonte er nicht nur das unbeschwerte Leben seiner Jugendzeit und das Glück seiner ersten Liebe, sondern auch «die ominöse Katastrophe»…

Gespielte Werke

Ludwig van Beethoven, Streichquartett Nr. 6 B-Dur, op. 18/6

Caroline Shaw, Entr'acte für Streicher

Bedrich Smetana, Streichquartett Nr. 1 e-Moll «Aus meinem Leben»



Mitwirkende

Bogdan Božović, Violine

Francesco Sica, Violine

Jürg Dähler, Viola

Flurin Cuonz, Violoncello

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