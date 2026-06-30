Das Angebot im Überblick
- Datum, Zeit:
Mittwoch, 9. September, 19.30 Uhr
- Ort:
KKL Luzern
- Spezialpreis pro Person:
Karten Kategorie 1: CHF 160.– (statt CHF 200.–)
Karten Kategorie 2: CHF 136.– (statt CHF 170.–)
- Anmeldeschluss:
eine Woche vor der Veranstaltung
Coplands «Appalachian Spring» und Tsfasmans «Jazz Suite» begeistern mit amerikanischen Klangfarben. Yuja Wang spielt Samuel Barbers virtuoses Klavierkonzert, das Einflüsse von Rachmaninow, Jazz und Bartók vereint.
Gespielte Werke
Aaron Copland: Appalachian Spring
Samuel Barber: Klavierkonzert op. 38
Paul Dukas: Fanfare pour précéder «La Péri»
Alexander Tsfasman: Jazz Suite für Klavier und Orchester u.a.
Mitwirkende
Yuja Wang, Klavier & Musikalische Leitung
Mahler Chamber Orchestra
Teddy Abrams, Dirigent
Mit der Bestellung wird der Weitergabe der Kontaktdaten an die veranstaltende Organisation zugestimmt. Diese Angebote berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch bereits bestellter Karten. Zwischenverkauf vorbehalten.