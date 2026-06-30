In Zusammenarbeit mit dem Lucerne Festival bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

Das Angebot im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

Mittwoch, 9. September, 19.30 Uhr

Mittwoch, 9. September, 19.30 Uhr Ort:

KKL Luzern

KKL Luzern Spezialpreis pro Person:

Karten Kategorie 1: CHF 160.– (statt CHF 200.–)

Karten Kategorie 2: CHF 136.– (statt CHF 170.–)

Karten Kategorie 1: CHF 160.– (statt CHF 200.–) Karten Kategorie 2: CHF 136.– (statt CHF 170.–) Anmeldeschluss:

eine Woche vor der Veranstaltung

Coplands «Appalachian Spring» und Tsfasmans «Jazz Suite» begeistern mit amerikanischen Klangfarben. Yuja Wang spielt Samuel Barbers virtuoses Klavierkonzert, das Einflüsse von Rachmaninow, Jazz und Bartók vereint.

Gespielte Werke

Aaron Copland: Appalachian Spring

Samuel Barber: Klavierkonzert op. 38

Paul Dukas: Fanfare pour précéder «La Péri»

Alexander Tsfasman: Jazz Suite für Klavier und Orchester u.a.

Mitwirkende

Yuja Wang, Klavier & Musikalische Leitung

Mahler Chamber Orchestra

Teddy Abrams, Dirigent

Mit der Bestellung wird der Weitergabe der Kontaktdaten an die veranstaltende Organisation zugestimmt. Diese Angebote berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch bereits bestellter Karten. Zwischenverkauf vorbehalten.