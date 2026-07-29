Live miterleben, wie eine Musikproduktion abläuft – das sind die «Public Recordings @ SRF».

Nachdem in den letzten Ausgaben von «Public Recordings @ SRF» vor allem bereits etablierte Musikerinnen und Musiker im Studio Musik und Videos aufgenommen haben, freuen wir uns diesmal auf ein noch junges und aufkommendes Duo: Anna Kaita und Lele Gorri.

Anna Kaita ist eine junge Berner Jazzsängerin und Komponistin mit ghanaischen Wurzeln. Gemeinsam mit dem schweizerisch-kubanischen Pianisten Leandro Irarragorri entwickelt sie Musik, die von Storytelling, Groove und Improvisation lebt. Beatboxing und Spoken Word treffen auf Jazzgesang, westafrikanische Klänge und Latin-Rhythmik. So entstehen persönliche und zugleich vielseitige Songs, die von den kleinen und grossen Geschichten des Lebens erzählen.

Anna Kaita und Lele Gorri ist für alle, die zeitgenössischen Jazz, Singer-Songwriting und stilistische Grenzgänge lieben!

Das Angebot im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

Donnerstag, 20. August 2026, 17 Uhr

Donnerstag, 20. August 2026, 17 Uhr Ort:

SRF Studio Basel, Auditorium

SRF Studio Basel, Auditorium Eintritt:

Die Veranstaltung ist kostenlos . Die Anzahl Plätze ist begrenzt.

Die Veranstaltung ist . Die Anzahl Plätze ist begrenzt. Anmeldeschluss:

Mittwoch, 19. August 2026

«Public Recordings @ SRF» ist ein Liveformat von SRF Kultur, bei dem Musik vor Publikum aufgenommen wird. Durch die Wechselwirkung zwischen Zuhörenden und Künstlerinnen und Künstlern entstehen besonders lebendige Mitschnitte, die im Nachgang auf Tonträger, im Radio und als Video auf Play SRF veröffentlicht werden.