Das Gurtenfestival 2026 ist Geschichte. Sieben Highlights, die in Erinnerung bleiben werden.
1. Lorde gewittert
Was. Für. Ein. Konzert. Bei Lordes Auftritt am Donnerstag kommt alles zusammen, was ein Festivalkonzert besonders macht: Eine brillante Musikerin, die gleichzeitig eine enorme Sympathieträgerin ist. Ein Gewitter, das den Himmel mit Blitzen durchzieht. Ein Publikum, das trotz widriger Bedingungen bleibt – pflotschnass und tanzend.
Herrgott, lass mich nicht vergessen, dass es so war.
Auch die Grammy-Gewinnerin kann im Nachhinein kaum fassen, wie aussergewöhnlich dieses Konzert war. Auf Instagram schreibt sie: «Ich muss das festhalten, weil ich nicht vergessen will, dass das Leben manchmal so ist.»
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Bild 1 von 4. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 2 von 4. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
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Bild 3 von 4. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
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Bild 4 von 4. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
2. Ikkimel provoziert
Am Freitagabend gings auf der Hauptbühne für einmal sehr wenig um Musik. Dafür umso mehr um Provokation. Mit überspitzter, übertrieben sexualisierter Sprache macht die Berliner Rapperin seit einiger Zeit Schlagzeilen. Und ist damit sehr erfolgreich.
Von verwunderten, allenfalls leicht überforderten Gesichtern bis hin zu purer Begeisterung ist im Gurtenpublikum alles zu sehen. Und was klar ist: Nach diesem Auftritt haben alle ein Gesprächsthema.
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Bild 1 von 8. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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3. Nina Chuba begeistert
Am Gurtensamstag strömen besonders viele Kids auf den Gurten. Der Grund heisst Nina Chuba.
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Bild 1 von 3. Die Kids-Tickets für den Samstag gingen weg wie warme Weggli. Dafür gibt es einen Grund: Nina Chuba. Elin (11) hat das Konzert von ihrem Götti geschenkt bekommen. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
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Bild 2 von 3. «Ihre Musik passt zu mir, es ist einfach mein Stil», sagt Olivia. Ihre Eltern finden: Für dieses Konzert darf die 11-Jährige ausnahmsweise länger wachbleiben. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
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Bild 3 von 3. «Nina Chuba ist mein Vorbild, weil sie so stark und aussagekräftig ist», sagt die 11-jährige Sofia. Die nicht immer jugendfreien Texte bespricht sie Zuhause mit ihrer Mutter. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
Alle wollen Nina sehen. Kein Wunder. Markante Basslinien, eingängige Hooks, Rhythmus und Sprachfluss sitzen. Nina Chuba wirkt gleichzeitig cool, selbstbewusst und nahbar. Auf der Bühne erzählt sie vom Wandern und den Kühen, die sie gesehen habe.
Nina Chuba ist mein Vorbild, weil sie so stark und aussagekräftig ist.
Ebendiese Kühe feiert sie vor ihrem Auftritt auf ihren Social-Media-Kanälen. Und zeigt damit einmal mehr, dass Nina Chuba die Schweiz liebt (sie sei ihr Lieblingsland) und die Schweiz liebt Nina Chuba.
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Bild 1 von 4. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 2 von 4. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 3 von 4. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 4 von 4. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
4. Sean Paul tanzt
Hits ohne Ende. Stimmung mit und durch wackelnde Hinterteile. Grosse Party vor der Hauptbühne. Das ist Sean Paul am Gurtenfestival in drei Sätzen.
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Bild 6 von 6. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
Was nach Sean Pauls Auftritt am Gurten bleibt, ist nicht nur sein Auftritt, bei dem man sich fragt, ob jeder Dancehall-Hit der letzten zehn Jahre von Sean Paul stammt. Im Interview mit SRF zeigt sich der Superstar nahbar, lacht über die Versuche des Gurtenpublikums, seine Lines nachzusprechen. Und er erzählt von seiner Schwimmkarriere und davon, warum er Aareschwimmen grossartig findet.
5. Splendid bringen den Lokalkolorit
Die Wiese vor der Waldbühne platzt aus allen Nähten, als Splendid auftritt. Vor der Bühne steht halb Bern. Auf der Bühne landen während dieser Show diverse Gäste, darunter Leila, Jule X, Stereo Luchs und Faber.
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Bild 1 von 3. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
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Bild 2 von 3. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
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Bild 3 von 3. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
Gespielt werden eigene Songs und Covers der Mundarthelden, die Splendid hörbar prägen. Es gibt sie. Diese Auftritte auf der Waldbühne am Berner Gurtenfestival von Berner Bands, die Bern glücklich machen. In diesem Jahr kam er von Splendid.
6. To Athena verzaubert
Mit grosser Band, inklusive Streichern und Harfe, steht die Luzernerin To Athena auf der Waldbühne und brilliert musikalisch und auch zwischen den Songs. Als Zusatzgeschenk holt sie beim Song «Altpapier» Lo & Leduc auf die Bühne. Eine Überraschung, die umgekehrt auch am Hautbühnen-Auftritt der Berner Rapper tags darauf für freudige Reaktionen sorgt.
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Bild 2 von 3. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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Dass To Athena zu den spannendsten und besten Pop-Stimmen der momentanen Schweizer Musikszene gehört, muss kaum weiter ausgeführt werden. Am Gurtenfestival 2026 hat sie das einmal mehr bewiesen.
7. ... und der Gurten ist einfach schön
Hach, Gurten! Ein Blick über die Bühnen hinweg in die Alpen und die Berner Altstadt reicht, um zu merken: Der Berner Hausberg ist als Festivallocation etwas ganz Besonderes.
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Bild 1 von 19. Wie schön kann eine Festival-Location sein? Gurten: Ja. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 2 von 19. Die Wiese vor der Hauptbühne platzt am Samstagabend aus allen Nähten. Der Grund: Headlinerin Nina Chuba. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 3 von 19. Für das Konzert von Nina Chuba strömen am Samstag hunderte Kids auf den Gurten. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 4 von 19. Ikkimels Hauptinstrument: die Provokation. Nach ihrem Konzert am Gurtenfreitag gibt's sicherlich genügend Gesprächsstoff. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
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Bild 5 von 19. Ikkimels Frontrow hat die Handys ready, wenn ihr Superstar auf die Bühne kommt. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
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Bild 6 von 19. Mit grosser Band, inklusive Streicher und Harfe, steht die Luzernerin To Athena auf der Waldbühne. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
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Bild 7 von 19. Splendid fährt mit allen Features auf: Stereo Luchs, Faber, Leila und Jule X kommen für ihre gemeinsamen Songs auf die Waldbühne. Und im Publikum steht halb Bern. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 8 von 19. Regen prasselt auf die Gurten- und Lorde-Ultras, die am Donnerstagabend trotz Gewitter vor der Hauptbühne ausharren. Sie werden mit einem mitreissenden Konzert belohnt. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
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Bild 9 von 19. Das Gurtenfestival brachte heuer rund 2000 Tickets mehr pro Tag in den Verkauf. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 10 von 19. Lily Allen spielt lediglich Songs von ihrem neuen Album «West End Girl». Ein «Fuck You» an alle, die auf die alten Hits warteten. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 11 von 19. Die puertoricanische Rapperin Young Miko überzeugte das Publikum auf der Zeltbühne. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 12 von 19. Seifenblasen für Stimmung! Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 13 von 19. Die eigentlich fragilen Songs von Dino Brandão, Faber und Sophie Hunger strotzen vor Stärke, welche ihnen nicht zuletzt die drei perfekt miteinander harmonierenden Stimmen verleihen. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 14 von 19. Der Jamaikaner Sean Paul gehört zu den grossen Headlinern am Gurtenfestival 2026. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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Bild 15 von 19. Lippenstift nachziehen, kurz vor der Sean-Paul-Show. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
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Bild 16 von 19. Bei Headlinern wie Sean Paul ist die Fläche vor der Hauptbühne prall gefüllt. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 17 von 19. BUNT. bringt mit seinem DJ-Set die Zeltbühne zum Beben. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Leu.
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Bild 18 von 19. Schon vor der Festivaleröffnung sammeln sich die Menschen vor dem Gelände. Bildquelle: SRF/Janine Durrer.
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Bild 19 von 19. Hach Gurten, schön war's! Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.