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Gurtenfestival Provokation, Gewitter, Lokalkolorit: 7 Highlights vom Gurten

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19.07.2026, 14:30

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Das Gurtenfestival 2026 ist Geschichte. Sieben Highlights, die in Erinnerung bleiben werden.

1. Lorde gewittert

Was. Für. Ein. Konzert. Bei Lordes Auftritt am Donnerstag kommt alles zusammen, was ein Festivalkonzert besonders macht: Eine brillante Musikerin, die gleichzeitig eine enorme Sympathieträgerin ist. Ein Gewitter, das den Himmel mit Blitzen durchzieht. Ein Publikum, das trotz widriger Bedingungen bleibt – pflotschnass und tanzend.

Herrgott, lass mich nicht vergessen, dass es so war.
Autor: Lorde feiert ihre Gurten-Erfahrung auf Instagram

Auch die Grammy-Gewinnerin kann im Nachhinein kaum fassen, wie aussergewöhnlich dieses Konzert war. Auf Instagram schreibt sie: «Ich muss das festhalten, weil ich nicht vergessen will, dass das Leben manchmal so ist.»

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  • Bild 1 von 4. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Person in dunkler Kleidung mit Mikrofon vor blau beleuchtetem Hintergrund.
  • Bild 2 von 4. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
    Person singt auf einer Bühne mit stimmungsvoller Beleuchtung.
  • Bild 3 von 4. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
    Menschenmenge bei einem Konzert im Regen, Bühne im Hintergrund.
  • Bild 4 von 4. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
    Zwei Personen auf einer beleuchteten Bühne mit roten Lichtern.
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2. Ikkimel provoziert

Am Freitagabend gings auf der Hauptbühne für einmal sehr wenig um Musik. Dafür umso mehr um Provokation. Mit überspitzter, übertrieben sexualisierter Sprache macht die Berliner Rapperin seit einiger Zeit Schlagzeilen. Und ist damit sehr erfolgreich.

Von verwunderten, allenfalls leicht überforderten Gesichtern bis hin zu purer Begeisterung ist im Gurtenpublikum alles zu sehen. Und was klar ist: Nach diesem Auftritt haben alle ein Gesprächsthema.

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  • Bild 1 von 8. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person auf der Bühne mit Mikrofon in der Hand.
  • Bild 2 von 8. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Menschenmengen bei einem Konzert machen Fotos und jubeln.
  • Bild 3 von 8. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Tänzer auf der Bühne mit lila Beleuchtung und Publikum im Hintergrund.
  • Bild 4 von 8. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person in schwarzem Oberteil bei Musikfestival jubelt in Menschenmenge.
  • Bild 5 von 8. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Menschen bei einem Konzert halten ein Banner und Smartphones hoch.
  • Bild 6 von 8. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Frau in grauem Outfit singt auf der Bühne.
  • Bild 7 von 8. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Menschenmenge bei einem Konzert im Freien, zwei Personen jubeln.
  • Bild 8 von 8. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Sängerin mit Mikrofon auf der Bühne, begleitet von zwei Tänzerinnen.
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3. Nina Chuba begeistert

Am Gurtensamstag strömen besonders viele Kids auf den Gurten. Der Grund heisst Nina Chuba.

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  • Bild 1 von 3. Die Kids-Tickets für den Samstag gingen weg wie warme Weggli. Dafür gibt es einen Grund: Nina Chuba. Elin (11) hat das Konzert von ihrem Götti geschenkt bekommen. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
    Mädchen mit Zöpfen steht auf einer Wiese mit Bäumen im Hintergrund, umgeben von Menschen bei einem Outdoor-Event.
  • Bild 2 von 3. «Ihre Musik passt zu mir, es ist einfach mein Stil», sagt Olivia. Ihre Eltern finden: Für dieses Konzert darf die 11-Jährige ausnahmsweise länger wachbleiben. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
    Drei Personen posieren lächelnd im Freien auf einer Wiese mit Menschen im Hintergrund.
  • Bild 3 von 3. «Nina Chuba ist mein Vorbild, weil sie so stark und aussagekräftig ist», sagt die 11-jährige Sofia. Die nicht immer jugendfreien Texte bespricht sie Zuhause mit ihrer Mutter. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher.
    Ein Kind im weissen Hemd zeigt auf eine Konzertbühne im Freien mit Wolken am Himmel.
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Alle wollen Nina sehen. Kein Wunder. Markante Basslinien, eingängige Hooks, Rhythmus und Sprachfluss sitzen. Nina Chuba wirkt gleichzeitig cool, selbstbewusst und nahbar. Auf der Bühne erzählt sie vom Wandern und den Kühen, die sie gesehen habe.

Nina Chuba ist mein Vorbild, weil sie so stark und aussagekräftig ist.
Autor: Sofia (11) über ihr Idol Nina Chuba

Ebendiese Kühe feiert sie vor ihrem Auftritt auf ihren Social-Media-Kanälen. Und zeigt damit einmal mehr, dass Nina Chuba die Schweiz liebt (sie sei ihr Lieblingsland) und die Schweiz liebt Nina Chuba.

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  • Bild 1 von 4. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Person mit langem Haar singt auf der Bühne mit Mikrofon.
  • Bild 2 von 4. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Menschenmenge bei einem Konzert mit einem Plakat hochhaltend.
  • Bild 3 von 4. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Person mit langen Haaren streckt die Arme auf der Bühne aus.
  • Bild 4 von 4. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Mehrere Personen bei einem Konzert, eine Frau im Vordergrund mit Mikrofon.
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4. Sean Paul tanzt

Hits ohne Ende. Stimmung mit und durch wackelnde Hinterteile. Grosse Party vor der Hauptbühne. Das ist Sean Paul am Gurtenfestival in drei Sätzen.

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  • Bild 1 von 6. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person in schwarzem Outfit auf Bühne vor Mikrofon, Person in grünem Netzanzug tanzt.
  • Bild 2 von 6. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Lächelnde Person in Menschenmenge hält bemaltes Schild.
  • Bild 3 von 6. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person in schwarzer Kleidung singt auf einer Bühne mit Mikrofon.
  • Bild 4 von 6. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Menschen tanzen und geniessen ein Musikfestival im Freien.
  • Bild 5 von 6. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Eine grosse Menschenmenge bei einem Konzert, einige halten Schilder hoch.
  • Bild 6 von 6. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Menschenmenge auf einem Konzert, zwei Personen im Vordergrund, eine trägt einen pinken Oberteil.
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Was nach Sean Pauls Auftritt am Gurten bleibt, ist nicht nur sein Auftritt, bei dem man sich fragt, ob jeder Dancehall-Hit der letzten zehn Jahre von Sean Paul stammt. Im Interview mit SRF zeigt sich der Superstar nahbar, lacht über die Versuche des Gurtenpublikums, seine Lines nachzusprechen. Und er erzählt von seiner Schwimmkarriere und davon, warum er Aareschwimmen grossartig findet.

5. Splendid bringen den Lokalkolorit

Die Wiese vor der Waldbühne platzt aus allen Nähten, als Splendid auftritt. Vor der Bühne steht halb Bern. Auf der Bühne landen während dieser Show diverse Gäste, darunter Leila, Jule X, Stereo Luchs und Faber.

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  • Bild 1 von 3. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
    Band tritt auf einer Bühne mit roter Beleuchtung auf.
  • Bild 2 von 3. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
    Person in heller Jacke singt unter Spotlicht vor dunklem Hintergrund.
  • Bild 3 von 3. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
    Menschenmenge vor einer Bühne mit einigen Musikern im blauen Scheinwerferlicht.
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Gespielt werden eigene Songs und Covers der Mundarthelden, die Splendid hörbar prägen. Es gibt sie. Diese Auftritte auf der Waldbühne am Berner Gurtenfestival von Berner Bands, die Bern glücklich machen. In diesem Jahr kam er von Splendid.

6. To Athena verzaubert

Mit grosser Band, inklusive Streichern und Harfe, steht die Luzernerin To Athena auf der Waldbühne und brilliert musikalisch und auch zwischen den Songs. Als Zusatzgeschenk holt sie beim Song «Altpapier» Lo & Leduc auf die Bühne. Eine Überraschung, die umgekehrt auch am Hautbühnen-Auftritt der Berner Rapper tags darauf für freudige Reaktionen sorgt.

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  • Bild 1 von 3. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person in rotem Oberteil hält ein Mikrofon und singt.
  • Bild 2 von 3. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person mit blonden Haaren singt in ein Mikrofon auf der Bühne.
  • Bild 3 von 3. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Eine Frau in einem roten Oberteil singt auf einer Bühne mit drei Musikerinnen im Hintergrund.
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Dass To Athena zu den spannendsten und besten Pop-Stimmen der momentanen Schweizer Musikszene gehört, muss kaum weiter ausgeführt werden. Am Gurtenfestival 2026 hat sie das einmal mehr bewiesen.

7. ... und der Gurten ist einfach schön

Hach, Gurten! Ein Blick über die Bühnen hinweg in die Alpen und die Berner Altstadt reicht, um zu merken: Der Berner Hausberg ist als Festivallocation etwas ganz Besonderes.

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  • Bild 1 von 19. Wie schön kann eine Festival-Location sein? Gurten: Ja. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Luftaufnahme eines Musikfestivals in einer Waldlandschaft bei Sonnenuntergang.
  • Bild 2 von 19. Die Wiese vor der Hauptbühne platzt am Samstagabend aus allen Nähten. Der Grund: Headlinerin Nina Chuba. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Person mit langen Haaren singt auf eine Bühne mit Mikrofon.
  • Bild 3 von 19. Für das Konzert von Nina Chuba strömen am Samstag hunderte Kids auf den Gurten. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Menschenmenge bei einem Konzert mit einem Plakat hochhaltend.
  • Bild 4 von 19. Ikkimels Hauptinstrument: die Provokation. Nach ihrem Konzert am Gurtenfreitag gibt's sicherlich genügend Gesprächsstoff. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
    Person in grauem Kleid tanzt auf der Bühne mit zwei Zuschauern im Hintergrund.
  • Bild 5 von 19. Ikkimels Frontrow hat die Handys ready, wenn ihr Superstar auf die Bühne kommt. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
    Menschenmenge bei einem Konzert, mehrere Personen halten Smartphones hoch.
  • Bild 6 von 19. Mit grosser Band, inklusive Streicher und Harfe, steht die Luzernerin To Athena auf der Waldbühne. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
    Person mit blonden Haaren singt in ein Mikrofon auf der Bühne.
  • Bild 7 von 19. Splendid fährt mit allen Features auf: Stereo Luchs, Faber, Leila und Jule X kommen für ihre gemeinsamen Songs auf die Waldbühne. Und im Publikum steht halb Bern. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Drei Musiker auf einer Bühne in rotem Licht.
  • Bild 8 von 19. Regen prasselt auf die Gurten- und Lorde-Ultras, die am Donnerstagabend trotz Gewitter vor der Hauptbühne ausharren. Sie werden mit einem mitreissenden Konzert belohnt. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
    Konzertbesucher im Regen vor einer Bühne mit blauer Beleuchtung.
  • Bild 9 von 19. Das Gurtenfestival brachte heuer rund 2000 Tickets mehr pro Tag in den Verkauf. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Menschenmenge auf einem Freiluftkonzert, einige lächeln und tanzen.
  • Bild 10 von 19. Lily Allen spielt lediglich Songs von ihrem neuen Album «West End Girl». Ein «Fuck You» an alle, die auf die alten Hits warteten. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Person im Abendkleid sitzt auf einem Bett mit einem roten Telefon.
  • Bild 11 von 19. Die puertoricanische Rapperin Young Miko überzeugte das Publikum auf der Zeltbühne. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Person mit Mikrofon auf Bühne vor grossem Bildschirmwith.
  • Bild 12 von 19. Seifenblasen für Stimmung! Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Personen, die auf einer Wiese während eines Festivals sitzen.
  • Bild 13 von 19. Die eigentlich fragilen Songs von Dino Brandão, Faber und Sophie Hunger strotzen vor Stärke, welche ihnen nicht zuletzt die drei perfekt miteinander harmonierenden Stimmen verleihen. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Menschenmenge vor einer Bühne mit goldfarbenem Vorhang.
  • Bild 14 von 19. Der Jamaikaner Sean Paul gehört zu den grossen Headlinern am Gurtenfestival 2026. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person singt auf einer Bühne mit Mikrofon, zwei weitere Personen im Hintergrund.
  • Bild 15 von 19. Lippenstift nachziehen, kurz vor der Sean-Paul-Show. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
    Menschenmenge bei einem Outdoor-Konzert, einige ziehen Make-up auf.
  • Bild 16 von 19. Bei Headlinern wie Sean Paul ist die Fläche vor der Hauptbühne prall gefüllt. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Grosse Menschenmenge bei einem Open-Air-Konzert mit Bühne und Bäumen im Hintergrund.
  • Bild 17 von 19. BUNT. bringt mit seinem DJ-Set die Zeltbühne zum Beben. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Leu.
    Eine Menschenmenge bei einem Konzert mit erhobenen Armen.
  • Bild 18 von 19. Schon vor der Festivaleröffnung sammeln sich die Menschen vor dem Gelände. Bildquelle: SRF/Janine Durrer.
    Gruppe von Menschen, die im Freien posieren, mit Bäumen im Hintergrund.
  • Bild 19 von 19. Hach Gurten, schön war's! Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
    Grosse Menschenmenge bei einem Musikfestival im Freien, mit beleuchteter Bühne und Lichtern.
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Radio SRF 3, Festivalsommer, 17.07.2026, 14.10 Uhr

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