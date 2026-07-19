Das Gurtenfestival 2026 ist Geschichte. Sieben Highlights, die in Erinnerung bleiben werden.

1. Lorde gewittert

Was. Für. Ein. Konzert. Bei Lordes Auftritt am Donnerstag kommt alles zusammen, was ein Festivalkonzert besonders macht: Eine brillante Musikerin, die gleichzeitig eine enorme Sympathieträgerin ist. Ein Gewitter, das den Himmel mit Blitzen durchzieht. Ein Publikum, das trotz widriger Bedingungen bleibt – pflotschnass und tanzend.

Herrgott, lass mich nicht vergessen, dass es so war.

Auch die Grammy-Gewinnerin kann im Nachhinein kaum fassen, wie aussergewöhnlich dieses Konzert war. Auf Instagram schreibt sie: «Ich muss das festhalten, weil ich nicht vergessen will, dass das Leben manchmal so ist.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez. 1 / 4 Legende: Gurtenfestival/Manuel Lopez

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2. Ikkimel provoziert

Am Freitagabend gings auf der Hauptbühne für einmal sehr wenig um Musik. Dafür umso mehr um Provokation. Mit überspitzter, übertrieben sexualisierter Sprache macht die Berliner Rapperin seit einiger Zeit Schlagzeilen. Und ist damit sehr erfolgreich.

Von verwunderten, allenfalls leicht überforderten Gesichtern bis hin zu purer Begeisterung ist im Gurtenpublikum alles zu sehen. Und was klar ist: Nach diesem Auftritt haben alle ein Gesprächsthema.

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3. Nina Chuba begeistert

Am Gurtensamstag strömen besonders viele Kids auf den Gurten. Der Grund heisst Nina Chuba.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Die Kids-Tickets für den Samstag gingen weg wie warme Weggli. Dafür gibt es einen Grund: Nina Chuba. Elin (11) hat das Konzert von ihrem Götti geschenkt bekommen. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher. 1 / 3 Legende: Die Kids-Tickets für den Samstag gingen weg wie warme Weggli. Dafür gibt es einen Grund: Nina Chuba. Elin (11) hat das Konzert von ihrem Götti geschenkt bekommen. SRF/Nuria Spycher

Bild 2 von 3. «Ihre Musik passt zu mir, es ist einfach mein Stil», sagt Olivia. Ihre Eltern finden: Für dieses Konzert darf die 11-Jährige ausnahmsweise länger wachbleiben. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher. 2 / 3 Legende: «Ihre Musik passt zu mir, es ist einfach mein Stil», sagt Olivia. Ihre Eltern finden: Für dieses Konzert darf die 11-Jährige ausnahmsweise länger wachbleiben. SRF/Nuria Spycher

Bild 3 von 3. «Nina Chuba ist mein Vorbild, weil sie so stark und aussagekräftig ist», sagt die 11-jährige Sofia. Die nicht immer jugendfreien Texte bespricht sie Zuhause mit ihrer Mutter. Bildquelle: SRF/Nuria Spycher. 3 / 3 Legende: «Nina Chuba ist mein Vorbild, weil sie so stark und aussagekräftig ist», sagt die 11-jährige Sofia. Die nicht immer jugendfreien Texte bespricht sie Zuhause mit ihrer Mutter. SRF/Nuria Spycher Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Alle wollen Nina sehen. Kein Wunder. Markante Basslinien, eingängige Hooks, Rhythmus und Sprachfluss sitzen. Nina Chuba wirkt gleichzeitig cool, selbstbewusst und nahbar. Auf der Bühne erzählt sie vom Wandern und den Kühen, die sie gesehen habe.

Nina Chuba ist mein Vorbild, weil sie so stark und aussagekräftig ist.

Ebendiese Kühe feiert sie vor ihrem Auftritt auf ihren Social-Media-Kanälen. Und zeigt damit einmal mehr, dass Nina Chuba die Schweiz liebt (sie sei ihr Lieblingsland) und die Schweiz liebt Nina Chuba.

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4. Sean Paul tanzt

Hits ohne Ende. Stimmung mit und durch wackelnde Hinterteile. Grosse Party vor der Hauptbühne. Das ist Sean Paul am Gurtenfestival in drei Sätzen.

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Was nach Sean Pauls Auftritt am Gurten bleibt, ist nicht nur sein Auftritt, bei dem man sich fragt, ob jeder Dancehall-Hit der letzten zehn Jahre von Sean Paul stammt. Im Interview mit SRF zeigt sich der Superstar nahbar, lacht über die Versuche des Gurtenpublikums, seine Lines nachzusprechen. Und er erzählt von seiner Schwimmkarriere und davon, warum er Aareschwimmen grossartig findet.

5. Splendid bringen den Lokalkolorit

Die Wiese vor der Waldbühne platzt aus allen Nähten, als Splendid auftritt. Vor der Bühne steht halb Bern. Auf der Bühne landen während dieser Show diverse Gäste, darunter Leila, Jule X, Stereo Luchs und Faber.

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Gespielt werden eigene Songs und Covers der Mundarthelden, die Splendid hörbar prägen. Es gibt sie. Diese Auftritte auf der Waldbühne am Berner Gurtenfestival von Berner Bands, die Bern glücklich machen. In diesem Jahr kam er von Splendid.

6. To Athena verzaubert

Mit grosser Band, inklusive Streichern und Harfe, steht die Luzernerin To Athena auf der Waldbühne und brilliert musikalisch und auch zwischen den Songs. Als Zusatzgeschenk holt sie beim Song «Altpapier» Lo & Leduc auf die Bühne. Eine Überraschung, die umgekehrt auch am Hautbühnen-Auftritt der Berner Rapper tags darauf für freudige Reaktionen sorgt.

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Dass To Athena zu den spannendsten und besten Pop-Stimmen der momentanen Schweizer Musikszene gehört, muss kaum weiter ausgeführt werden. Am Gurtenfestival 2026 hat sie das einmal mehr bewiesen.

7. ... und der Gurten ist einfach schön

Hach, Gurten! Ein Blick über die Bühnen hinweg in die Alpen und die Berner Altstadt reicht, um zu merken: Der Berner Hausberg ist als Festivallocation etwas ganz Besonderes.