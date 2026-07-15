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Live vom Gurtenfestival Das Gurtenfestival ist vorbei – der Ticker zum Nachlesen

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15.07.2026, 12:52

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  • Das 43. Gurtenfestival ist vorbei. Über 100'000 Tageseintritte wurden verkauft - damit war das Festival an drei von vier Festivaltagen ausverkauft.
  • Zu den Highlights zählten das Konzert von Lorde mitten im Gewitter, Headliner-Konzerte wie Nina Chuba und Sean Paul – sowie Lokalhelden wie Splendid und Lo & Leduc, die von der Menge gefeiert wurden.
  • Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Festival gibt es hier im Ticker zum Nachlesen oder auf Instagram.
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  • Bild 1 von 19. Wie schön kann eine Festival-Location sein? Gurten: Ja. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Luftaufnahme eines Musikfestivals in einer Waldlandschaft bei Sonnenuntergang.
  • Bild 2 von 19. Die Wiese vor der Hauptbühne platzt am Samstagabend aus allen Nähten. Der Grund: Headlinerin Nina Chuba. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Person mit langen Haaren singt auf eine Bühne mit Mikrofon.
  • Bild 3 von 19. Für das Konzert von Nina Chuba strömen am Samstag hunderte Kids auf den Gurten. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Menschenmenge bei einem Konzert mit einem Plakat hochhaltend.
  • Bild 4 von 19. Ikkimels Hauptinstrument: die Provokation. Nach ihrem Konzert am Gurtenfreitag gibt's sicherlich genügend Gesprächsstoff. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
    Person in grauem Kleid tanzt auf der Bühne mit zwei Zuschauern im Hintergrund.
  • Bild 5 von 19. Ikkimels Frontrow hat die Handys ready, wenn ihr Superstar auf die Bühne kommt. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
    Menschenmenge bei einem Konzert, mehrere Personen halten Smartphones hoch.
  • Bild 6 von 19. Mit grosser Band, inklusive Streicher und Harfe, steht die Luzernerin To Athena auf der Waldbühne. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
    Person mit blonden Haaren singt in ein Mikrofon auf der Bühne.
  • Bild 7 von 19. Splendid fährt mit allen Features auf: Stereo Luchs, Faber, Leila und Jule X kommen für ihre gemeinsamen Songs auf die Waldbühne. Und im Publikum steht halb Bern. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Drei Musiker auf einer Bühne in rotem Licht.
  • Bild 8 von 19. Regen prasselt auf die Gurten- und Lorde-Ultras, die am Donnerstagabend trotz Gewitter vor der Hauptbühne ausharren. Sie werden mit einem mitreissenden Konzert belohnt. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
    Konzertbesucher im Regen vor einer Bühne mit blauer Beleuchtung.
  • Bild 9 von 19. Das Gurtenfestival brachte heuer rund 2000 Tickets mehr pro Tag in den Verkauf. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Menschenmenge auf einem Freiluftkonzert, einige lächeln und tanzen.
  • Bild 10 von 19. Lily Allen spielt lediglich Songs von ihrem neuen Album «West End Girl». Ein «Fuck You» an alle, die auf die alten Hits warteten. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Person im Abendkleid sitzt auf einem Bett mit einem roten Telefon.
  • Bild 11 von 19. Die puertoricanische Rapperin Young Miko überzeugte das Publikum auf der Zeltbühne. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Person mit Mikrofon auf Bühne vor grossem Bildschirmwith.
  • Bild 12 von 19. Seifenblasen für Stimmung! Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Personen, die auf einer Wiese während eines Festivals sitzen.
  • Bild 13 von 19. Die eigentlich fragilen Songs von Dino Brandão, Faber und Sophie Hunger strotzen vor Stärke, welche ihnen nicht zuletzt die drei perfekt miteinander harmonierenden Stimmen verleihen. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
    Menschenmenge vor einer Bühne mit goldfarbenem Vorhang.
  • Bild 14 von 19. Der Jamaikaner Sean Paul gehört zu den grossen Headlinern am Gurtenfestival 2026. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
    Person singt auf einer Bühne mit Mikrofon, zwei weitere Personen im Hintergrund.
  • Bild 15 von 19. Lippenstift nachziehen, kurz vor der Sean-Paul-Show. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
    Menschenmenge bei einem Outdoor-Konzert, einige ziehen Make-up auf.
  • Bild 16 von 19. Bei Headlinern wie Sean Paul ist die Fläche vor der Hauptbühne prall gefüllt. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
    Grosse Menschenmenge bei einem Open-Air-Konzert mit Bühne und Bäumen im Hintergrund.
  • Bild 17 von 19. BUNT. bringt mit seinem DJ-Set die Zeltbühne zum Beben. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Leu.
    Eine Menschenmenge bei einem Konzert mit erhobenen Armen.
  • Bild 18 von 19. Schon vor der Festivaleröffnung sammeln sich die Menschen vor dem Gelände. Bildquelle: SRF/Janine Durrer.
    Gruppe von Menschen, die im Freien posieren, mit Bäumen im Hintergrund.
  • Bild 19 von 19. Hach Gurten, schön war's! Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
    Grosse Menschenmenge bei einem Musikfestival im Freien, mit beleuchteter Bühne und Lichtern.
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Themen in diesem Newsticker

  • Drei Highlights vom Gurten-Samstag
  • Mama, was meint Nina eigentlich mit ‹high sein›?
  • Lorde feiert den Gurten auf Instagram ab
  • Happy Birthday, Phenomden!
  • Lo & Leduc: Endlich Vorband von Nina Chuba
  • Marie Jay: «Salü Gürten»
  • Ezra Collective: Der Groove ist die Show
  • Nina Chuba entdeckt den Gurten
  • Hunderte Kids strömen für Nina Chuba auf den Gurten
  • 15 15: Auf zur Insel der fliegenden Fische

Radio SRF 3, 15.7.2026, 8:45 Uhr

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