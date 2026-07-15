- Das 43. Gurtenfestival ist vorbei. Über 100'000 Tageseintritte wurden verkauft - damit war das Festival an drei von vier Festivaltagen ausverkauft.
- Zu den Highlights zählten das Konzert von Lorde mitten im Gewitter, Headliner-Konzerte wie Nina Chuba und Sean Paul – sowie Lokalhelden wie Splendid und Lo & Leduc, die von der Menge gefeiert wurden.
- Die schönsten und spannendsten Geschichten vom Festival gibt es hier im Ticker zum Nachlesen oder auf Instagram.
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Bild 1 von 19. Wie schön kann eine Festival-Location sein? Gurten: Ja. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 2 von 19. Die Wiese vor der Hauptbühne platzt am Samstagabend aus allen Nähten. Der Grund: Headlinerin Nina Chuba. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 3 von 19. Für das Konzert von Nina Chuba strömen am Samstag hunderte Kids auf den Gurten. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 4 von 19. Ikkimels Hauptinstrument: die Provokation. Nach ihrem Konzert am Gurtenfreitag gibt's sicherlich genügend Gesprächsstoff. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
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Bild 5 von 19. Ikkimels Frontrow hat die Handys ready, wenn ihr Superstar auf die Bühne kommt. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
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Bild 6 von 19. Mit grosser Band, inklusive Streicher und Harfe, steht die Luzernerin To Athena auf der Waldbühne. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
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Bild 7 von 19. Splendid fährt mit allen Features auf: Stereo Luchs, Faber, Leila und Jule X kommen für ihre gemeinsamen Songs auf die Waldbühne. Und im Publikum steht halb Bern. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 8 von 19. Regen prasselt auf die Gurten- und Lorde-Ultras, die am Donnerstagabend trotz Gewitter vor der Hauptbühne ausharren. Sie werden mit einem mitreissenden Konzert belohnt. Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
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Bild 9 von 19. Das Gurtenfestival brachte heuer rund 2000 Tickets mehr pro Tag in den Verkauf. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 10 von 19. Lily Allen spielt lediglich Songs von ihrem neuen Album «West End Girl». Ein «Fuck You» an alle, die auf die alten Hits warteten. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 11 von 19. Die puertoricanische Rapperin Young Miko überzeugte das Publikum auf der Zeltbühne. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 12 von 19. Seifenblasen für Stimmung! Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 13 von 19. Die eigentlich fragilen Songs von Dino Brandão, Faber und Sophie Hunger strotzen vor Stärke, welche ihnen nicht zuletzt die drei perfekt miteinander harmonierenden Stimmen verleihen. Bildquelle: SRF / Anna-Tia Buss.
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Bild 14 von 19. Der Jamaikaner Sean Paul gehört zu den grossen Headlinern am Gurtenfestival 2026. Bildquelle: SRF/Lena Rhyner.
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Bild 15 von 19. Lippenstift nachziehen, kurz vor der Sean-Paul-Show. Bildquelle: SRF / Lena Rhyner.
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Bild 16 von 19. Bei Headlinern wie Sean Paul ist die Fläche vor der Hauptbühne prall gefüllt. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Lopez.
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Bild 17 von 19. BUNT. bringt mit seinem DJ-Set die Zeltbühne zum Beben. Bildquelle: Gurtenfestival/Manuel Leu.
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Bild 18 von 19. Schon vor der Festivaleröffnung sammeln sich die Menschen vor dem Gelände. Bildquelle: SRF/Janine Durrer.
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Bild 19 von 19. Hach Gurten, schön war's! Bildquelle: SRF/Anna-Tia Buss.
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Themen in diesem Newsticker
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