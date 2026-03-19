- Die Mundart-Überflieger Hecht waren für vier Swiss Music Awards nominiert – und haben in jeder Kategorie gewonnen.
- ESC-Darling Zoë Më ist «Best Breaking Act» und Nina Valotti das «SRF 3 Best Talent» des Jahres.
- Die 2026er SMA wurden im Hallenstadion in Zürich verliehen – hier gibt's den Live-Kommentar zur TV-Show auf 3+ zum Nachlesen.
Themen in diesem Liveticker
- Hani Afterparty ghört?
- We'll meet again
- Beilage
- Speisekarte
- Käse oder Fleisch?
- Frieden?
- Hecht haben ihren SMA-Count verdoppelt
- Ja, «Best Hit»
- +++BREAKING+++
- Adorable
Schimun Krausz
Musikredaktor
Schimun Krausz schreibt Texte und produziert Videos zu Musikthemen bei SRF 3, Social Media inklusive. The 1975 ist die beste Band der Welt und er lässt keine andere Meinung zu (also bis Frontmann Matty Healy sich endgültig ins gesellschaftliche Abseits gelabert hat).
Neil Werndli
Channel-Manager
Neil Werndli arbeitet hinter (und ab und zu auch vor) den Kulissen des Satireformats «Studio 404». Dem Musikjournalismus hat er eigentlich vor Jahren den Rücken gekehrt, für ein Sandwich und ein paar Freigetränke haut er aber trotzdem noch manchmal in die Tasten.