Gratis ans Lieblingsfestival – mit SRF 3!

Ja, richtig gelesen! Jeden Dienstag während des Festivalsommers verlost SRF 3 Konzert- und Festivaltickets – im Radio, auf Instagram und in diesem Artikel auf srf3.ch.

Heute verlosen wir Live-Pässe* für 10 Tage für das Luzern Live (16. – 25. Juli 2026) für dich und deine Begleitung. Einfach das Formular unten ausfüllen und mit etwas Glück bist du mit dabei.

*Der Live-Pass ermöglicht dir während 10 Tagen den Besuch aller Konzerte im Hotel Schweizerhof, den Zugang zur Electric Terrace, zum KKL KLUB (ausser samstags) und die Nutzung des Raiffeisen Shuttle-Schiffs.

Das ganze Programm findest du hier.

Hier findest du die Teilnahmebedingungen für Wettbewerbe und Verlosungen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt informiert.