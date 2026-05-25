Gewinne Tickets für das Stars in Town

Gratis ans Lieblingsfestival – mit SRF 3!

Ja, richtig gelesen! Jeden Dienstag während des Festivalsommers verlost SRF 3 Konzert- und Festivaltickets – im Radio, auf Instagram und in diesem Artikel auf srf3.ch.

Heute verlosen wir Tickets für unterschiedliche Konzerttage am Stars in Town. Das Festival in der Altstadt von Schaffhausen dauert vom 29. Juli bis 8. August 2026.

Fülle einfach das Formular unten aus, und mit etwas Glück bist du mit deiner Begleitung dabei.

Das ganze Programm findest du hier.

Hier findest du die Teilnahmebedingungen für Wettbewerbe und Verlosungen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt informiert.