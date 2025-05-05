Mit dem Älplerwunschkonzert wurde vor über 30 Jahren auf dem Urnerboden ein volkstümlicher Anlass lanciert, der mittlerweile zum Höhepunkt der Älpler-Saison und zum festen Bestandteil des Sommerprogramms von Radio SRF Musikwelle geworden ist.
Für musikalische Unterhaltung sorgen dieses Jahr ab 14 Uhr das Ländlertrio Tanzboden und die Chlytaler Örgeler. Von 20 bis 22 Uhr treten in der Livesendung das Jodelquartett Alpenrösli Heimenschwand BE, das Schwyzerörgelitrio Raphael Fuchs & Co sowie das Ländlerquartett Haller Häller auf. Danach wird noch bis 2 Uhr weitergefeiert.
Älplerwunschkonzert 2026
- Datum: Montag, 3. August 2026
- Ort: Bergrestaurant Ämpächli, Elm GL
- Zeit: 14 bis ca. 2 Uhr
- Live-Sendung: 20 bis 22 Uhr auf SRF Musikwelle
- Parkplätze: gratis an der Talstation
- Bahnfahrt: Spezialticket für 10 Franken, gültig für den ganzen Tag