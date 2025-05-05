Am 3. August ist es wieder so weit: das Älplerwunschkonzert auf dem Ämpächli in Elm GL.

Mit dem Älplerwunschkonzert wurde vor über 30 Jahren auf dem Urnerboden ein volkstümlicher Anlass lanciert, der mittlerweile zum Höhepunkt der Älpler-Saison und zum festen Bestandteil des Sommerprogramms von Radio SRF Musikwelle geworden ist.

Passend zum Thema Musikgrüsse von Alp zu Alp 30 Jahre Älplerwunschkonzert – eine Ära geht zu Ende

Für musikalische Unterhaltung sorgen dieses Jahr ab 14 Uhr das Ländlertrio Tanzboden und die Chlytaler Örgeler. Von 20 bis 22 Uhr treten in der Livesendung das Jodelquartett Alpenrösli Heimenschwand BE, das Schwyzerörgelitrio Raphael Fuchs & Co sowie das Ländlerquartett Haller Häller auf. Danach wird noch bis 2 Uhr weitergefeiert.