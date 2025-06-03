Jetzt ist klar, wer den diesjährigen Song zu #SayHi! liefert: ILKO (14), der sich bereits bei «The Voice Kids Germany» einen Namen gemacht hat. Aus der Ukraine geflüchtet, hat er selbst Ausgrenzung erlebt: «Als ich in die Schweiz kam und kein Deutsch konnte, wurde ich gemobbt.» Mit der Sprache kamen für ihn dann auch die Freundschaften. «Alli zämä» ist ILKOs erster Song auf Schweizerdeutsch.
Wichtige Daten für Lehrpersonen
#SayHi 2026 geht schon bald los. Und zwar – auch auf Wunsch vieler Lehrpersonen – nicht erst im Herbst, sondern grad nach den Sommerferien! Also die ideale Aktion, sich nach viel Urlaub wieder für den Unterricht fit zu machen, neue Klassengspänlis besser kennenzulernen und mit einer coolen Tanzperformance gemeinsam als Klasse ins neue Schuljahr zu starten.
Termine:
- 17. August 2026: Video, Tanztutorial, Unterrichtsmaterial und Infos zur Einsendung aufgeschaltet auf srf.ch/school und bei srfkids.ch/sayhi
- 27. September 2026: Einsendeschluss Tanzvideos
Rückblick Tanzaktion 2025
Wow! Über 400 Einsendungen mit tanzenden Kindern haben uns 2025 erreicht. Vielen Dank an alle für den tollen Tanzeinsatz! Hier sind alle Videos.
Unterrichtsmaterial – unsere Stärken fördern
«Alle anders, alle stark!» ist das Motto der Tanzaktion 2025. Zur Vertiefung bietet SRF school vielfältiges Unterrichtsmaterial. Dieses bietet Gesprächsanlässe und Aktivitäten, welche die Kinder anregen, über ihre eigenen Stärken nachzudenken. Fragen wie «Was kannst du besonders gut?» oder «Wo und wie hast du dein Talent erlernt?» fördern die Selbstreflexion und stärken das Selbstbewusstsein. Durch verschiedene Aufgaben entdecken die Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen «Superchräft» und lernen, auch die Stärken ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler wertzuschätzen – zum Beispiel, indem sie sich gegenseitig Komplimente machen.
Unterrichtsmaterial 2025 zum Herunterladen
Was ist #SayHi?
#SayHi ist eine Tanzaktion für Kinder, die für Freundschaft und gegen Mobbing steht.
Jedes Jahr erscheint ein neuer Song. Dazu gibt es einen passenden Tanz, den alle mithilfe eines Tanztutorials lernen können. Ob in der Schulklasse, zuhause oder mit den besten Freund:innen: Spass garantiert mit #SayHi!
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