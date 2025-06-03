Kinder in der ganzen Schweiz tanzen gegen Mobbing und für die Freundschaft. #SayHi 2026 steht schon in den Startlöchern. Neu dieses Jahr: Die Tanzaktion findet direkt nach den Sommerferien statt.

Jetzt ist klar, wer den diesjährigen Song zu #SayHi! liefert: ILKO (14), der sich bereits bei «The Voice Kids Germany» einen Namen gemacht hat. Aus der Ukraine geflüchtet, hat er selbst Ausgrenzung erlebt: «Als ich in die Schweiz kam und kein Deutsch konnte, wurde ich gemobbt.» Mit der Sprache kamen für ihn dann auch die Freundschaften. «Alli zämä» ist ILKOs erster Song auf Schweizerdeutsch.

Wichtige Daten für Lehrpersonen Box aufklappen Box zuklappen #SayHi 2026 geht schon bald los. Und zwar – auch auf Wunsch vieler Lehrpersonen – nicht erst im Herbst, sondern grad nach den Sommerferien! Also die ideale Aktion, sich nach viel Urlaub wieder für den Unterricht fit zu machen, neue Klassengspänlis besser kennenzulernen und mit einer coolen Tanzperformance gemeinsam als Klasse ins neue Schuljahr zu starten. Termine: 17. August 2026: Video, Tanztutorial, Unterrichtsmaterial und Infos zur Einsendung aufgeschaltet auf srf.ch/school und bei srfkids.ch/sayhi

Video, Tanztutorial, Unterrichtsmaterial und Infos zur Einsendung aufgeschaltet auf srf.ch/school und bei srfkids.ch/sayhi 27. September 2026: Einsendeschluss Tanzvideos

Rückblick Tanzaktion 2025

Wow! Über 400 Einsendungen mit tanzenden Kindern haben uns 2025 erreicht. Vielen Dank an alle für den tollen Tanzeinsatz! Hier sind alle Videos.

#SayHi #SayHi 2025 – Mitmach-Video Nr. 1 zu «Superchräft» von Dana Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

#SayHi #SayHi 2025 – Mitmach-Video Nr. 2 zu «Superchräft» von Dana Video auf Play SRF anschauen Jetzt streamen

Unterrichtsmaterial – unsere Stärken fördern

«Alle anders, alle stark!» ist das Motto der Tanzaktion 2025. Zur Vertiefung bietet SRF school vielfältiges Unterrichtsmaterial. Dieses bietet Gesprächsanlässe und Aktivitäten, welche die Kinder anregen, über ihre eigenen Stärken nachzudenken. Fragen wie «Was kannst du besonders gut?» oder «Wo und wie hast du dein Talent erlernt?» fördern die Selbstreflexion und stärken das Selbstbewusstsein. Durch verschiedene Aufgaben entdecken die Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen «Superchräft» und lernen, auch die Stärken ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler wertzuschätzen – zum Beispiel, indem sie sich gegenseitig Komplimente machen.

Unterrichtsmaterial 2025 zum Herunterladen

Was ist #SayHi? Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF #SayHi ist eine Tanzaktion für Kinder, die für Freundschaft und gegen Mobbing steht. Jedes Jahr erscheint ein neuer Song. Dazu gibt es einen passenden Tanz, den alle mithilfe eines Tanztutorials lernen können. Ob in der Schulklasse, zuhause oder mit den besten Freund:innen: Spass garantiert mit #SayHi! Mehr zu #SayHi

Keine Mitmachaktion verpassen? Dann unbedingt den Newsletter abonnieren: