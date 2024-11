Video

#SayHi 2024: Making-of «BOOM SHAKA LAKA» mit Nicky B Fly & Nickless vom 06.11.2024

Was passiert bei #SayHi 2024 hinter den Kulissen? SRF Kids Moderatorin Angela Haas findet es für dich heraus und tanzt selbst mit! Wie funktioniert eine Songaufnahme? Warum machen Nicky B Fly und Nickless bei #SayHi mit? Und was sagen die Darsteller des Musikvideos zum Dreh? All das erfährst du hier im Making-of!

