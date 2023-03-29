Die Geschwister Maria und Regi leben in einem kleinen Dorf. Und auch mit dabei: Regis Geisböckli Karli. In ihrem Leben im Frühmittelalter dreht sich vieles um das Kloster. Die Menschen arbeiten, lernen und beten dort. Doch was führt Maria, Regi und Karli zum Klosterfriedhof?
Heimlicher Unterricht
Auch die Schule ist Teil des Klosters, doch Regi und Maria dürfen nicht in den Unterricht. Sie sind schliesslich nur die Kinder eines einfachen Gerbers. Regi will aber lesen und schreiben lernen. Das macht er heimlich beim Klosterschüler Martinian.
Ein rätselhaftes Geheimnis
Eines Nachts will Regi auf dem Klosterfriedhof etwas Wachs für seine Schreibtafel stibitzen. Da fällt ihm eine unheimliche Gestalt auf, die seltsame Sprüche flüstert. Regi sitzt der Schrecken tief in den Knochen. Wer war diese Gestalt? Was hat sie vor und was hat sie mit dem Silberschatz zu tun, den Regi kurz darauf findet? Ob Regi, Maria und Gesiböckli Karli den Fall lösen können? Überraschungen sind jedenfalls garantiert.
Das SRF Kids Hörspiel ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.
Bezug zum Lehrplan 21
Die Schülerinnen und Schüler...
- NMG.9.3.d …können sich aus Geschichten, Erzählungen, Bildern ein Bild über eine vergangene Kultur machen (z.B. China, Altes Ägypten, Römisches Imperium).
- D.1.B.1.b …können erzählen, was sie aus Hörtexten erfahren haben (z.B. vorgelesene Erzählung, erzähltes Sachthema, Bilderbuch, Verse).
- D.1.B.1.b …können der Handlung einer einfachen Erzählung folgen.
- D.6.C.1.c …können verschiedene Figuren, die Stimmung von unterschiedlichen Orten, unterschiedliche Spannung von Handlungen erleben und verstehen.
Stufe: Zyklus I und II
Fächer: Deutsch, NMG
Stichwörter: Deutschunterricht, Geschichte, Mundart, Wortschatz, Mittelalter, Kloster, Mönche, Pilger, Kindheit, Glocken, Pergament, Schrift
Produktion:
- SRF, 2021
- Autorin: Pamela Dürr
- Stimmen: Pamela Dürr (Erzählerin), David Bühler (Regi), Katharina Marianne Schmidt Maria), Eric Hättenschwiler (Klosterschüler Martinian), Renato Kaiser (Bruder Tanko), Walter Andreas Müller (Bruder Ekbert), Hanspeter Müller-Drossaart Pilger Sintram)
- Musik: Martin Bezzola
- Gregorianischer Chor: chant 1450 (mit freundlicher Genehmigung von note 1 music gmbh)
- Gambe: Thomas Goetschel
- Sound Design und Editing: Daniel Manhart
- Tontechnik: Björn Müller
- Regie: Päivi Stalder
Dieser spannende Krimi für Kinder erzählt vom Leben im Mittelalter. Die Zuhörenden erfahren, wie die Menschen im und ums Kloster lebten. Sie hören davon, was Brüder im Kloster arbeiteten, wie die Hierarchie deren Leben prägte und welche Sitten damals herrschten.