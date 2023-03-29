Wir reisen ins Jahr 810 zu den beiden Kindern Regi und Maria. Regi macht eine geheimnisvolle Entdeckung auf dem Klosterfriedhof. Welche Rolle dabei das Geissböckli Karli und die Klosterbrüder spielen, verrät der Krimi von «SRF Kids Hörspiele» für Kinder ab 8 Jahren.

Die Geschwister Maria und Regi leben in einem kleinen Dorf. Und auch mit dabei: Regis Geisböckli Karli. In ihrem Leben im Frühmittelalter dreht sich vieles um das Kloster. Die Menschen arbeiten, lernen und beten dort. Doch was führt Maria, Regi und Karli zum Klosterfriedhof?

Heimlicher Unterricht

Auch die Schule ist Teil des Klosters, doch Regi und Maria dürfen nicht in den Unterricht. Sie sind schliesslich nur die Kinder eines einfachen Gerbers. Regi will aber lesen und schreiben lernen. Das macht er heimlich beim Klosterschüler Martinian.

Ein rätselhaftes Geheimnis

Eines Nachts will Regi auf dem Klosterfriedhof etwas Wachs für seine Schreibtafel stibitzen. Da fällt ihm eine unheimliche Gestalt auf, die seltsame Sprüche flüstert. Regi sitzt der Schrecken tief in den Knochen. Wer war diese Gestalt? Was hat sie vor und was hat sie mit dem Silberschatz zu tun, den Regi kurz darauf findet? Ob Regi, Maria und Gesiböckli Karli den Fall lösen können? Überraschungen sind jedenfalls garantiert.

Das SRF Kids Hörspiel ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Bezug zum Lehrplan 21 Box aufklappen Box zuklappen Die Schülerinnen und Schüler... NMG.9.3.d …können sich aus Geschichten, Erzählungen, Bildern ein Bild über eine vergangene Kultur machen (z.B. China, Altes Ägypten, Römisches Imperium).

D.1.B.1.b …können erzählen, was sie aus Hörtexten erfahren haben (z.B. vorgelesene Erzählung, erzähltes Sachthema, Bilderbuch, Verse).

D.1.B.1.b …können der Handlung einer einfachen Erzählung folgen.

D.6.C.1.c …können verschiedene Figuren, die Stimmung von unterschiedlichen Orten, unterschiedliche Spannung von Handlungen erleben und verstehen. Stufe: Zyklus I und II Fächer: Deutsch, NMG Stichwörter: Deutschunterricht, Geschichte, Mundart, Wortschatz, Mittelalter, Kloster, Mönche, Pilger, Kindheit, Glocken, Pergament, Schrift Produktion: SRF, 2021

Autorin: Pamela Dürr

Stimmen: Pamela Dürr (Erzählerin), David Bühler (Regi), Katharina Marianne Schmidt Maria), Eric Hättenschwiler (Klosterschüler Martinian), Renato Kaiser (Bruder Tanko), Walter Andreas Müller (Bruder Ekbert), Hanspeter Müller-Drossaart Pilger Sintram)

Musik: Martin Bezzola

Gregorianischer Chor: chant 1450 (mit freundlicher Genehmigung von note 1 music gmbh)

Gambe: Thomas Goetschel

Sound Design und Editing: Daniel Manhart

Tontechnik: Björn Müller

Regie: Päivi Stalder

Dieser spannende Krimi für Kinder erzählt vom Leben im Mittelalter. Die Zuhörenden erfahren, wie die Menschen im und ums Kloster lebten. Sie hören davon, was Brüder im Kloster arbeiteten, wie die Hierarchie deren Leben prägte und welche Sitten damals herrschten.