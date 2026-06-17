Legende: Muss im 2. Gruppenspiel passen Miro Muheim. Toto MartiBlickfreshfocus

Muheim fehlt im 2. Gruppenspiel

Natitrainer Murat Yakin kann im 2. WM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, 21:00 Uhr live SRF zwei) nicht auf Miro Muheim zählen. Der Aussenverteidiger trainierte aufgrund von Wadenproblemen zuletzt individuell. Am Mittwoch gab der SFV bekannt, dass Muheim für einen Einsatz gegen Bosnien-Herzegowina nicht in Frage kommt. Beim 1:1 gegen Katar war Muheim in der Schlussphase eingewechselt worden und beförderte den Ball zum Ausgleich ins eigene Tor.

Portugiesischer Referee für die Schweiz

Joao Pinheiro wird das 2. Gruppenspiel der Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag (20:10 Uhr live SRF zwei) arbitrieren. Für den 38-jährigen Portugiesen ist es der 1. Einsatz an einer WM-Endrunde überhaupt. Er wird von seinen Landsmännern Bruno Jesus und Luciano Maia assistiert. Die Nati hat indes keine guten Erinnerungen an Pinheiro, leitete er doch das EM-Qualifikationsspiel im Oktober 2023, als die Schweiz zuhause gegen Belarus nicht über ein 3:3 hinauskam.

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