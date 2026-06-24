Auf wen trifft die Schweizer Nati an der WM im Sechzehntelfinal? Hier finden Sie die möglichen Gegner.

Legende: Das grosse Warten hat begonnen Viele Teams wissen erst kurzfristig, gegen wen sie in der K.o.-Phase spielen. Imago/Icon Sportswire

Dank dem 2:1 gegen Kanada hat sich die Schweiz erstmals seit 20 Jahren wieder den Gruppensieg an der WM gesichert. Auf wen man in der ersten K.o.-Runde trifft, ist allerdings noch nicht klar. Sicher ist: Es wird ein drittplatziertes Team aus den Gruppen E, F, G, I oder J sein.

14 mögliche Gegner

Aktuell kommen dabei noch 14 Teams in Frage: Die Elfenbeinküste, Ecuador, Curaçao, die Niederlande, Japan, Schweden, Ägypten, der Iran, Belgien, Neuseeland, der Senegal, der Irak, Österreich und Algerien.

Auf welchen Gruppendritten die Schweiz trifft, wird dabei erst am Wochenende entschieden und hängt von den Resultaten aller Gruppen ab. Die Partie wird aber auf jeden Fall in Vancouver stattfinden. Der Anpfiff wird am frühen Freitagmorgen Schweizer Zeit um 5:00 Uhr erfolgen.

Eine Übersicht über die aktuellen Gruppendritten finden Sie in der folgenden Tabelle mit den möglichen Schweizer Gegnern in fett:

Gruppe Aktueller Tabellendritter Spiele Punkte Torverhältnis B Bosnien-Herzegowina 3 4 5:6 F Schweden 2 3 6:6 C Schottland 2 3 1:1 L Kroatien 2 3 3:4 J Algerien 2 3 2:4 D Paraguay 2 3 2:4 H Kap Verde 2 2 2:2 G Belgien 2 2 1:1 A Tschechien 2 1 2:3 K DR Kongo 2 1 1:2 E Ecuador 2 1 0:1 I Senegal 2 3:6

WM 2026