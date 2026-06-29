Bye San Diego, hello Vancouver: So geht es für die Nati weiter

Legende: Man kennt Vancouver schon Granit Xhaka und Johan Manzambi im Training vor dem Spiel gegen Kanada. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Seit der Ankunft in den USA am 2. Juni war das luxuriöse Fairmont Grand Del Mar in San Diego das zweite Zuhause der Schweizer Nati. Hier logierte der Tross mit 65 Spielern und Staff-Mitgliedern während der 4 Wochen – mit Ausnahme der kurzen Reisen an die Spielorte Santa Clara, Los Angeles und Vancouver.

Doch mit Beginn der K.o.-Runde wird das WM-Camp aufgelöst. Aufgrund von Fifa-Bestimmungen reisen die Teams ab jetzt immer direkt von Spielort zu Spielort und übernachten in Hotels, die im Vorfeld der Mega-WM von der Fifa ausgewählt wurden.

Wie 2021: Lange Pause für die Nati

Zwischen dem letzten Gruppenspiel gegen Kanada und dem Sechzehntelfinal des Teams von Murat Yakin liegen 8 Tage. An einer WM hatten zuletzt 1982 Brasilien und die Sowjetunion sogar noch einen Tag mehr Pause. Die Nati kennt einen solchen Break auch aus eigener Erfahrung: An der Corona-EM 2021 musste vor dem Achtelfinal-Sieg über Frankreich so lange gewartet werden – ein gutes Omen?

So sieht der Fahrplan der Schweizer Nati im Hinblick auf den Sechzehntelfinal gegen Algerien aus:

Am Montag geniessen Spieler und Staff der Schweizer Nati einen letzten freien Tag mit Freunden und Familien in San Diego.

geniessen Spieler und Staff der Schweizer Nati einen letzten freien Tag mit Freunden und Familien in San Diego. Am Dienstag wird morgens ein letztes Mal in der Jewish Academy trainiert, um 16:30 Uhr Lokalzeit hebt der Nati-Flieger in San Diego ab. Rund drei Stunden später landet die Schweiz in Vancouver, wo sie den WM-1/16-Final gegen Algerien sowie einen möglichen Achtelfinal bestreiten wird. Bereits das abschliessende Gruppenspiel hatte man im BC Place ausgetragen.

Am Mittwoch steht um 14:30 Uhr die obligatorische Medienkonferenz vor einem Spiel auf dem Programm (23:30 Uhr MESZ im SRF-Livestream). Drei Stunden später findet das Abschlusstraining im National Soccer Development Centre, der Heimat der Vancouver Whitecaps, statt.

steht um 14:30 Uhr die obligatorische Medienkonferenz vor einem Spiel auf dem Programm (23:30 Uhr MESZ im SRF-Livestream). Drei Stunden später findet das Abschlusstraining im National Soccer Development Centre, der Heimat der Vancouver Whitecaps, statt. Am Donnerstag steigt das Kräftemessen mit Algerien. Erstmals spielt die Schweiz nicht zur Mittagszeit, sondern abends. Für Nati-Fans heisst es deshalb: Am Freitagmorgen den Wecker stellen! Die Partie im BC Place wird um 5:00 Uhr MESZ angepfiffen, wir stimmen Sie bereits eine halbe Stunde früher auf das Spiel ein.

Sollte die Schweiz ausscheiden, heisst es schon am kommenden Tag Koffer packen. Nach einer Abschlussmedienkonferenz am Freitagmorgen würden die Spieler individuell abreisen.

Im Falle eines Weiterkommens könnte die Nati noch länger in Vancouver bleiben. Auch der allfällige Achtelfinal gegen Kolumbien oder Ghana würde hier stattfinden (7.7., 22 Uhr MESZ). Erst für einen möglichen Viertelfinal ginge es wieder weiter: Dieser würde am 11. Juli um 20:00 Uhr in Kansas City stattfinden (12. Juli, 03:00 Uhr MESZ).