Norwegen eliminiert Rekord-Weltmeister Brasilien im WM-Achtelfinal in New Jersey mit 2:1.

Erling Haaland entscheidet die Partie mit einem Doppelpack (79./90.). Brasiliens Reaktion durch einen Neymar-Penalty kommt zu spät (90.+10).

Viertelfinal-Gegner von Norwegen wird entweder England oder Mexiko (hier live zu sehen).

Erling Braut Haaland – wer denn sonst? Die Tormaschine von Manchester City sorgte im WM-Achtelfinal-Duell mit dem fünffachen Weltmeister Brasilien für die entscheidende Differenz. Es lief die 79. Minute, als der fast 2 m grosse Mittelstürmer eine Flanke von Andreas Schjelderup in Alissons Kasten zum 1:0 versenkte. War das schon die Entscheidung? Diese Frage dürften sich viele gestellt haben.

Haaland schnürt wieder Doppelpack

Doch die Partie im mit über 80'000 Fans gefüllten New-York-New-Jersey-Stadion, wo am 19. Juli der Final stattfindet, hielt noch einiges bereit. In der 85. Minute jubelten die Brasilianer beinahe über den umgehenden Ausgleich. Doch Goalie Örjan Nyland lenkte eine Rettungstat seines eigenen Mannes Kristoffer Ajer noch glänzend an den Pfosten. Viele Norweger werden aufgeatmet haben – aber nicht so, wie in der 90. Minute:

Wieder kriegte Haaland den Ball von Schjelderup, nur dieses Mal in die Füsse. Norwegens Nummer 9 denkt nicht lange nach und zieht von der Strafraumgrenze eiskalt ab. Der Gewaltsschuss schlug in der unteren rechten Ecke ein, Alisson blieb ohne Chance – 2:0 für Norwegen dank Haalands 7. WM-Tor und 3. Doppelpack bei diesem Turnier. Messe gelesen? Ja, fast. Von Brasilien kam in der Folge nicht mehr viel. Das 1:2 durch einen Penalty von Superstar Neymar war nur noch Resultatskosmetik (90.+10).

Kurz später war Schluss – und Norwegen erstmals in der Geschichte in einem WM-Viertelfinal. Es ist zweifelsohne der grösste Erfolg für die Skandinavier und ihren Trainer Stale Solbakken.

Brasilien lässt 1:0 liegen

Wirklich angedeutet hatte sich dieser Triumph nicht. Auch wenn die Norweger die gesamte Partie über weite Strecken dominierten. Schon sehr früh hätte es aus norwegischer Sicht sehr schlecht aussehen können – wäre da nicht Teufelskerl Nyland. Der 35-jährige Goalie, nach Ablauf seines Vertrags bei Sevilla nun vereinslos, hatte in der 14. Minute einen (schwach geschossenen) Elfmeter von Bruno Guimaraes pariert.

Brasiliens 1:0 ebenfalls auf dem Fuss hatte Sturmjuwel Endrick. Eben eingewechselt wurde der 19-Jährige von Vinicius Junior herrlich per Aussenrist in die Tiefe geschickt. Allein vor Nyland versagten ihm aber die Nerven. Endrick spitzelte den Ball am norwegischen Goalie, aber eben auch am Tor vorbei (59.).

So geht's weiter

Für Norwegen geht die WM mit dem Viertelfinal am Samstag, 11. Juli, um 23:00 Uhr Schweizer Zeit weiter. Dort wartet im Miami-Stadion entweder Mexiko oder England.

FIFA WM 2026