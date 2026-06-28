Co-Gastgeber Kanada ringt im ersten WM-Sechzehntelfinal in Los Angeles Südafrika 1:0 nieder.

Zum Matchwinner avanciert Stephen Eustaquio mit seinem Tor in der 92. Minute.

Kanada trifft im Achtelfinal auf den Sieger der Partie Niederlande – Marokko.

Als sich in Los Angeles alle bereits auf eine Verlängerung eingestellt hatten, fiel doch noch der erlösende Treffer für Kanada. Mittelfeldspieler Stephen Eustaquio, der beim Los Angeles FC engagiert ist, profitierte von einer Unzulänglichkeit in der gegnerischen Abwehr und zog von der Strafraumgrenze ab. Der starke Goalie Ronwen Williams konnte nichts mehr ausrichten.

Druckphase der Kanadier nach Davies' Einwechslung

Der Sieg ging in Ordnung. Der Schweizer Gruppen-Gegner war das aktivere Team gewesen. Trotz aller Bemühungen und den besseren Chancen wollte den Kanadiern aber lange kein Tor gelingen. Coach Jesse Marsch sendete von der Seitenlinie aus immer wieder Impulse. Nach 75 Minuten hatte er sein Wechselkontingent für die reguläre Spielzeit bereits erschöpft.

Als 5. frischen Mann schickte Marsch endlich seinen Superstar Alphonso Davies ins Rennen. Der Profi von Bayern München hatte aufgrund einer Oberschenkelverletzung zuvor noch keine Minute an diesem Turnier bestritten.

Davies' Hereinnahme löste eine Druckphase Kanadas aus. Promise David (76.) mit einem Schuss knapp neben das Tor und Juventus-Stürmer Jonathan David (78.) aus spitzem Winkel scheiterten jedoch. Zwei Grosschancen der Kanadier hatte die Abwehr Südafrikas zuvor mit vereinten Kräften vereitelt:

44. Minute: Aubrey Modiba klärt auf der Linie den Kopfball von Moise Bombito, dann säbelt Derek Cornelius über den Ball. Schliesslich schiesst Tajon Buchanan aus nächster Nähe Goalie Ronwen Williams an.

Aubrey Modiba klärt auf der Linie den Kopfball von Moise Bombito, dann säbelt Derek Cornelius über den Ball. Schliesslich schiesst Tajon Buchanan aus nächster Nähe Goalie Ronwen Williams an. 65. Minute: Der eingewechselte Niko Sigur bedient Tani Oluwaseyi mit einem Steilpass. Der Villarreal-Stürmer zwingt den herausgeeilten Keeper Williams zu einer Parade. Verteidiger Mbekezeli Mbokazie rettet vor dem heranstürmenden Jonathan David.

Das Duell der Zweitplatzierten der Gruppen A und B bot ingesamt aber Magerkost. Nach einer halben Stunde gellten erste Pfiffe durch das SoFi-Stadion in Los Angeles. Die zerfahrene Partie riss niemanden vom Sitz.

Historischer Sieg für Kanada

Von Südafrika kam erschreckend wenig. Ein Aufsetzer des zuletzt gesperrten Teboho Mokoena in der Startphase und zwei Distanzschüsse von Oswin Appollis (62./85.) waren die einzigen nennenswerten Offensiv-Aktionen.

Für Kanada geht das WM-Abenteuer also weiter. Nach dem erstmaligen Überstehen der Gruppenphase bedeutet der Achtelfinal-Einzug einen weiteren historischen Meilenstein.

So geht es weiter

Im Achtelfinal wartet ein wohl stärkerer Gegner auf das Marsch-Team. Die Kanadier treffen am nächsten Samstag in Houston (19:00 Uhr, SRF zwei) auf die Niederlande oder Marokko. Dieses Duell steigt in der Nacht auf Dienstag in Monterrey (03:00 Uhr live bei SRF).

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