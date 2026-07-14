Die Abschiedsvorstellung von Stan Wawrinka (ATP 117) in Gstaad ist frühestmöglich zu Ende.

Der Romand verliert sein Erstrundenspiel an den Swiss Open mit 7:6 (10:8), 4:6, 4:6 gegen Jaime Faria (ATP 92).

Der junge Portugiese dreht dabei 2-mal in den entscheidenden Momenten auf.

Mit dem Satzausgleich zum 1:1 im Rücken geriet Jaime Faria plötzlich etwas aus dem Tritt. Zum Auftakt des Entscheidungsdurchgangs reihte der Portugiese gleich 3 Doppelfehler aneinander. Doch Stan Wawrinka konnte, wie so oft in diesem Spiel, nicht profitieren. Minuten später brachte Faria das Game mit einem Ass doch noch nach Hause und wusste nun das Momentum auf seiner Seite.

Wawrinka seinerseits kämpfte weiter, es fehlte ihm aber etwas die Leichtigkeit aus den ersten beiden Sätzen. So kam auch das Satzende nicht allzu überraschend, entstand aber aus Sicht des Romands extrem unglücklich: Mit einem Netzroller erspielte sich Faria die ersten beiden Breakbälle des Satzes, gleichbedeutend mit den ersten Matchbällen. Gleich den ersten nutzte der 22-Jährige zum 6:7 (8:10), 6:4, 6:4-Sieg.

Mit dem Erstrundenout fand die Abschiedsvorstellung von Wawrinka an den Swiss Open in Gstaad das frühestmögliche Ende. In der ausverkauften Roy Emerson Arena (darunter Skistar Loïc Meillard) wurde der dreifache Grand-Slam-Sieger trotzdem gebührend gefeiert und verabschiedet.

Wawrinka behält im Tiebreak die Nerven

Wawrinka (ATP 117) hatte sein Abschiedsturnier in Gstaad überzeugend lanciert. Das erste Aufschlagspiel gewann er zum 1:0 zu null, im 2. Game erspielte er sich die einzigen 2 Breakchancen im 1. Satz. Im Anschluss pendelte sich das Spiel aber ein, beide Kontrahenten überzeugten jeweils in ihren Aufschlagspielen. Wawrinka drosch immer mal wieder seine berüchtigte Rückhand erfolgreich ins Feld – zur grossen Freude des Heimpublikums.

So musste das Tiebreak entscheiden, wo Wawrinka den längeren Atem behielt. Der 41-jährige Routinier wehrte erst 3 Satzbälle ab, ehe er seinen 2. zum 7:6 (10:8) nutzte.

Im 2. Satz ging es ihn ähnlichem Stile weiter, die Aufschläger dominierten. Wie später in der Entscheidung war Faria (ATP 92) im entscheidenden Moment zur Stelle: Er nutzte seinen 1. Breakball überhaupt zum 6:4-Satzgewinn.

Später sollte die Wende für den Portugiesen ganz gelingen. In der nächsten Runde trifft er auf den Norweger Casper Ruud (ATP 13).

ATP Gstaad