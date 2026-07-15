Die Achtelfinalpartie an den Swiss Open in Gstaad zwischen Jérôme Kym (ATP 186) und Stefanos Tsitsipas (ATP 85) hat am Mittwoch nicht beendet werden können. Die beiden Spieler mussten beim Stand von 4:6, 7:6 (7:2) 5:5 aus Sicht des Schweizers um 20:57 Uhr wegen einbrechender Dunkelheit vom Platz.

Kym hatte mit einem starken Tiebreak im zweiten Durchgang eine Verlängerung der Partie erzwungen. Dort hielt er sich trotz einer Breakchance von Tsitsipas bei 2:3 schadlos. Selbst blieb der Fricktaler gegen die ehemalige Nummer 3 der Welt während der über zwei Stunden Spielzeit ohne Möglichkeit auf einen Servicedurchbruch. Vom grossen Namen liess sich der 23-Jährige indes nicht schrecken und machte einen starken Eindruck. Den Aufschlag musste er sich lediglich zum 2:3 im Startsatz einmal abnehmen lassen.

Auch Stricker am Donnerstag im Einsatz

Beendet wird die Partie am Donnerstag ab ca. 14:00 Uhr. Bei SRF sehen Sie die Entscheidung live. Später steht auch Dominic Stricker im Einsatz. Der Berner bestreitet seinen Achtelfinal gegen Alexander Schewtschenko (KAZ) ab 17:30 Uhr (ebenfalls live bei SRF).

ATP Gstaad