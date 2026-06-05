Neben Auger-Aliassime, Shelton und Fritz werden in Basel einige aufstrebende Spieler antreten. Und Wawrinka sagt Adieu.

Legende: Gibt sich in Basel die Ehre Félix Auger-Aliassime. IMAGO / Action Plus

Die Swiss Indoors in Basel (24. Oktober bis 1. November) haben eine erste Tranche an teilnehmenden Spielern bekanntgegeben. Gleich drei aktuelle Top-10-Akteure werden am Rheinknie aufschlagen: der Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 4) sowie die beiden US-Amerikaner Ben Shelton (ATP 5) und Taylor Fritz (ATP 9).

Auger-Aliassime, der in Basel 2022 und 2023 gewann, hat sich in der Weltspitze dank grosser Konstanz festgesetzt. Shelton scheiterte 2024 im Basel-Final an Giovanni Mpetshi Perricard. Fritz war vor Jahresfrist als Topgesetzter in die St. Jakobshalle gekommen, schied dann jedoch in der 2. Runde aus.

Wawrinka gibt Abschied

Neben dem Trio werden beim mit 2,584 Millionen Euro dotierten Turnier aufstrebende Spieler ihr Können zeigen. Dazu gehören der 19-jährige Titelverteidiger Joao Fonseca (Brasilien, ATP 25), Jiri Lehecka (Tschechien, ATP 12) und Arthur Fils (Frankreich, ATP 21).

Schon seit Längerem ist Stan Wawrinkas Auftritt in Basel gemeldet. Der Waadtländer wird seine grosse Karriere zum Ende der Saison beenden.

ATP-Tour