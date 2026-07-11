Die Schweizer Spieler haben für das Heimturnier im Berner Oberland schwierige Startgegner zugelost bekommen.

Legende: Misst sich mit einem aufstrebenden Talent Stan Wawrinka. imago images/Presse Sports

Stan Wawrinka trifft in der ersten Runde des Swiss Open in Gstaad auf den Portugiesen Jaime Faria (ATP 98). Dies hat die Auslosung am Samstag ergeben.

Faria überzeugte in diesem Jahr bei den French Open, bei denen er die Qualifikation überstand und unter anderem Grigor Dimitrov – die ehemalige Nummer 3 der Welt – ausschaltete. Im Hauptfeld besiegte der 22-Jährige anschliessend Denis Shapovalov (ATP 39) und Jan-Lennard Struff (ATP 80), bevor er an Frances Tiafoe (ATP 22) scheiterte.

Auch Feldbausch und Stricker gefordert

Auch Kilian Feldbausch (ATP 288) und Dominic Stricker (ATP 343), die jeweils mit einer Wildcard in Gstaad starten, erhielten keine leichten Gegner zugelost. Feldbausch trifft auf Miomir Kecmanovic (SRB/ATP 50), Stricker auf Jaume Munar (ESP/ATP 44).

Jérôme Kym (ATP 196) spielt derweil gegen einen Spieler aus der Qualifikation. An dieser nimmt mit Marc-Andrea Hüsler (ATP 311) auch ein weiterer Schweizer teil. Die erste von zwei Hürden hat er genommen: Gegen Edas Butvilas (LTU/ATP 225) gewann er mit 6:4, 6:3.