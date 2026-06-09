Nach zahlreichen Operationen hat Nick Kyrgios in Stuttgart eine emotionale Rückkehr und einen souveränen Sieg gefeiert.

Legende: Hat in den letzten 3 Jahren nur 7 Spiele auf der Tour gespielt Nick Kyrgios. imago images/Beautiful Sports International

Nick Kyrgios hat nach langer Verletzungskrise endlich wieder ein Erfolgserlebnis auf der Tour gefeiert. In der 1. Runde des ATP-Turniers in Stuttgart setzte der einstige Wimbledonfinalist aus Australien ein Ausrufezeichen und schlug den Franzosen Corentin Moutet (ATP 36) nach einer starken Leistung mit 6:3, 6:4.

«Das ist ziemlich emotional. Hierherzukommen, die Liebe zu spüren und Tennis auf hohem Niveau zu spielen, bedeutet mir viel», sagte Kyrgios, der nur 67 Minuten für seinen Sieg benötigte. Nach der Wiederherstellung seines Handgelenks und vier Knie-Operationen stecke er viel Arbeit in seinen Körper. «Mal sehen, wie ich mich morgen fühle», so der 31-Jährige.

Kyrgios hat für das Turnier in Stuttgart eine Wildcard erhalten, auch in Halle und auf Mallorca darf er aufschlagen. 2022 war er beim Rasen-Klassiker in Wimbledon bis in den Final gestürmt. In diesem Jahr will er in konkurrenzfähiger Verfassung dorthin zurückkehren.

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