Legende: Kämpft erstmals um den Gstaad-Titel Raphaël Collignon. Keystone/Anthony Anex

Raphaël Collignon gewinnt den ersten Halbfinal am ATP-250-Turnier in Gstaad gegen Juan Manuel Cerundolo in drei Sätzen 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Damit steht der Belgier erstmals in einem Endspiel auf ATP-Stufe.

Dort trifft er auf Stefanos Tsitsipas oder Alexander Schewtschenko. Das Duell sehen Sie hier live.

Zum vierten Mal trafen Raphaël Collignon (ATP 42) und Juan Manuel Cerundolo (ATP 45) am Samstag in Gstaad aufeinander. Erstmals entschied der Belgier das Duell mit dem Argentinier für sich – und das auf spektakuläre Art und Weise. Collignon rang Cerundolo in drei Sätzen 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 nieder.

Nach einem einseitigen Startsatz kämpfte sich Collignon im zweiten Durchgang zurück ins Spiel. Lange lag der Belgier mit Break zurück. Als Cerundolo zum Matchgewinn aufschlug, glich der 24-Jährige in extremis zum 5:5 aus. Er holte sich den Satz schliesslich im Tiebreak.

Und auch im Entscheidungssatz musste Collignon einen Breakrückstand aufholen. Erneut konnte Cerundolo die Partie nicht nach Hause servieren, der Belgier schaffte wieder das Rebreak – und nahm dem Argentinier anschliessend gleich noch einmal den Aufschlag ab. Bei eigenem Service führte er plötzlich mit 6:5, den hart erkämpften Sieg liess er sich nicht mehr nehmen.

Damit steht Collignon erstmals in einem Final auf ATP-Stufe. Dort trifft er auf Stefanos Tsitsipas (GRE/ATP 85) oder Alexander Schewtschenko (KAZ/ATP 100).

ATP Gstaad