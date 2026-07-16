Jérôme Kym (ATP 186) verliert seinen Achtelfinal in Gstaad gegen Stefanos Tsitsipas (ATP 85) mit 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7).

Die Partie hat am Mittwoch beim Stand von 5:5 im 3. Satz wegen Dunkelheits unterbrochen werden müssen.

Später absolviert auch Dominic Stricker seinen Achtelfinal an den Swiss Open, Gegner ist Alexander Schewtschenko.

Am Mittwoch war Dominic Stricker gegen Stefanos Tsitsipas während über zwei Stunden Spielzeit ohne Break-Möglichkeit geblieben. Beim Restart einen Tag später erspielte er sich bei erster Gelegenheit 3 Chancen auf einen Servicedurchbruch – liess allerdings allesamt liegen und musste das Game abgeben.

Weil sich kurz darauf Kym bei eigenem Aufschlag schadlos hielt, musste das Tiebreak entscheiden. Und dort behielt diesmal Tsitsipas, einst die Nummer 3 der Welt, den längeren Atem und beendete Kyms Reise in Gstaad.

Legende: Nach dem Restart glücklos Jérôme Kym. Freshfocus/Zamir Loshi

Im Viertelfinal trifft der Grieche nun auf Arthur Rinderknech (ATP 28). Der Franzose setzte sich gegen seinen Landsmann Clément Tabur (ATP 178) in einem engen Kampf mit 6:7 (9:11), 7:6 (7:5), 7:5 durch.

Kym: Im Tiebreak zurückgeschlagen

Am Vortag war bei Kym vs. Tsitsipas um 20:57 Uhr Schluss gewesen. Wegen der einbrechenden Dunkelheit in der Roy-Emerson-Arena wurde das Spiel bei 5:5 im Entscheidungssatz vertagt.

Stricker hatte sich im 1. Satz einmal den Aufschlag abnehmen lassen müssen (zum 2:3), was Tsitsipas in der Endabrechnung reichte. Mit einem starken Tiebreak schlug der Einheimische wenig später zurück und schaffte den Satzausgleich. Dies sollte am Ende vergebens bleiben.

Was zeigt Stricker?

Später am Donnerstag steht auch noch Dominic Stricker im Einsatz. Der Berner bestreitet seinen Achtelfinal gegen Alexander Schewtschenko (KAZ) ab 17:30 Uhr (ebenfalls live bei SRF).

ATP Gstaad