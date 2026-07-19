Stefanos Tsitsipas (ATP 85) besiegt Raphaël Collignon (ATP 42) im Final des ATP-Turniers von Gstaad in drei Sätzen.

Beim 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 zeigt der Grieche einen starken Entscheidungssatz.

Es ist sein insgesamt 13. Titel auf der ATP-Tour und der erste seit März 2025.

Wie schon in beiden Halbfinals und in drei von vier Viertelfinals musste bei den Swiss Open in Gstaad im Endspiel ein 3. Satz über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das bessere Ende in einem umkämpften und engen Final behielt Stefanos Tsitsipas (ATP 85) für sich. Der Grieche rang Raphaël Collignon (ATP 42) in dessen erstem Final auf ATP-Stufe nach 2 Stunden und 17 Minuten nieder.

Tsitsipas verdiente sich den Triumph mit einer starken Leistung im Entscheidungssatz. Nachdem er ein frühes Break zuerst noch verpasste, schlug er zum 3:2 direkt zu null zu. Weil er bei eigenem Aufschlag nichts mehr zuliess, im gesamten 3. Satz gab er nur zwei Punkte ab, war dies bereits die Entscheidung. Mit einem weiteren Break zum 6:3 tütete der 27-Jährige schliesslich den Sieg ein.

Collignon stark im Tiebreak

Zum Entscheidungssatz war es gekommen, weil Collignon seine Tiebreak-Stärke ein weiteres Mal unter Beweis stellte. Der 24-jährige Belgier gewann die Kurzentscheidung im 2. Satz mit 7:3 und entschied damit auch sein sechstes Tiebreak im Turnier für sich.

Den 1. Durchgang hatte sich Tsitsipas geholt. Mit einem Break zum 6:4 hatte er Collignon keine Möglichkeit gegeben, darauf noch zu reagieren.

Erfolg mit neuem Trainer

Für den Griechen endet mit dem Triumph im Berner Oberland eine lange Durststrecke. Der zweifache Grand-Slam-Finalist hat eine schwierige Phase in seiner Karriere hinter sich. Ende Juni hatte Tsitsipas die Zusammenarbeit mit seinem Vater Apostolos als Trainer endgültig beendet, nun setzt er auf Thomas Perrin.

Seit dem 1. März 2025, als er das Turnier in Dubai gewonnen hat, wartete er auf eine Finalteilnahme. Diese kam nun in Gstaad und wurde auch direkt mit dem Titel gekrönt. Zugleich rückt der einstige Weltranglistendritte im Ranking wieder nah an die Top 50 heran.

Übersicht Gstaad