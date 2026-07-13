Kilian Feldbausch (ATP 262) unterliegt zum Auftakt der Swiss Open in Gstaad Miomir Kecmanovic (ATP 59) 1:6, 6:1, 3:6.

Der 20-jährige Genfer muss sich dem Favoriten nach starkem 2. Satz doch geschlagen geben.

Am Montag steht aus Schweizer Sicht auch noch Dominic Stricker im Einsatz, am Dienstag folgt Stan Wawrinka (beide jeweils ab ca. 17:30 Uhr live auf SRF zwei).

Für Kilian Feldbausch sind die Swiss Open bereits wieder zu Ende. Der mit einer Wildcard ausgestattete Genfer konnte den favorisierten Miomir Kecmanovic zwar kitzeln, am Ende setzte sich jedoch der Serbe durch.

Der 20-jährige Feldbausch fing sich nach einem Fehlstart auf und gewann in seinem ersten Duell mit einem Spieler aus den Top 60 zumindest einen Satz. Das entscheidende Break gab er zum 2:3 im Entscheidungssatz ab. Bei 3:5 aus Sicht des Schweizers musste er ein weiteres und letztes Break hinnehmen. Nach 1:37 Stunden und dem zweiten Matchball Kecmanovics war sein erstes Spiel im Hauptfeld der ATP-Tour vorbei.

Legende: Beachtliches ATP-Debüt von Kilian Feldbausch. Keystone/Peter Schneider

Dennoch wird Feldbausch aus diesem Auftritt einiges mitnehmen können. Kecmanovic ist ein gestandener Spieler auf der ATP Tour. Vor 2 Wochen nahm er in Wimbledon der Weltnummer 1 Jannik Sinner 2 Sätze ab – der einzige Fünfsätzer, den der spätere Champion spielen musste.

ATP Gstaad