Stricker findet nicht mehr zu seinem Spiel und scheidet aus

Legende: In Gstaad ausgeschieden Dominic Stricker. KEYSTONE/Anthony Anex

Am Donnerstag hatte die Partie zwischen Dominic Stricker (ATP 360) und Alexander Schewtschenko (ATP 100) beim ATP-Turnier in Gstaad vertagt werden müssen. Der Schweizer führte zum Zeitpunkt des Unterbruchs im 1. Satz mit Breakvorsprung 4:3.

Beim Re-Start am Freitagmittag lief beim Berner dann aber nicht mehr viel zusammen. Er kassierte schnell das Rebreak zum 5:5 und musste den 1. Satz anschliessend im Tiebreak mit 6:7 (5:7) abgeben.

Frühes Break

Auch der Start in den 2. Durchgang missglückte dem 23-Jährigen. Direkt bei erster Gelegenheit wurde er von seinem kasachischen Widersacher gebreakt. Auf diesen Rückschlag konnte Stricker nicht mehr reagieren. Stattdessen kassierte er ein weiteres Break und verlor mit 2:6 auch den 2. Satz und damit die Partie.

Zum Auftakt in die Swiss Open hatte Stricker am Montag noch mit dem Sieg über den gesetzten Spanier Jaume Munar (ATP 44) überrascht. Auch gegen Schewtschenko hielt er über weite Strecken mit, bis ihm der Unterbruch und die Vertagung einen Strich durch die Rechnung machten.

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