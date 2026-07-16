Der Achtelfinal von Dominic Stricker beginnt spät, auf einem anderen Court – und muss schliesslich abgebrochen werden.

Legende: Musste sich lange gedulden und dann umziehen Dominic Stricker. Freshfocus/Claudio De Capitani

Dominic Stricker (ATP 360) ist in Donnerstag in Gstaad auf eine Geduldsprobe gestellt worden. Eigentlich hätte der Achtelfinal gegen Alexander Schewtschenko (KAZ/ATP 100) um 17:30 Uhr in der Roy Emerson Arena starten sollen. Das Programm verzögerte sich allerdings aufgrund des wechselhaften Wetters im Berner Oberland.

Schliesslich gelangte Stricker, dessen Partie auf Court 1 verlegt wurde, zu einem Kurzeinsatz. Bei 4:3 aus seiner Sicht im ersten Satz ging es aufgrund eines weiteren Regengusses nicht mehr weiter. Der Schweizer führt mit Break und zeigt sich nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen Jaume Munar weiter auf der Höhe.

Fortsetzung am Freitagmittag

Fortgesetzt wird die Partie am Freitag erneut auf Court 1 ab 12:00 Uhr. Im Falle eines Erfolges würde Stricker mehr oder weniger anschliessend (nicht vor 15:00 Uhr) seinen Viertelfinal bestreiten. Der Gegner dort ist ebenfalls noch nicht bekannt: Das Spiel zwischen Alexander Bublik (KAZ) und Quentin Halys (FRA) musste bei 6:5 für den Kasachen im 3. Satz vertagt werden.

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