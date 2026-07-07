Jérôme Kym darf im Saanenland erneut mit einer Wildcard antreten. Auch Stan Wawrinka ist dabei.

Legende: Hat gute Erinnerungen an Gstaad Jérôme Kym. Keystone/Peter Schneider

Das Swiss Open in Gstaad hat die erste von drei Wildcards an einen Schweizer vergeben. Jérôme Kym (ATP 196) erhält für das ATP-Turnier der kommenden Woche eine Einladung.

Für den 23-jährigen Aargauer wird es das zweite Mal im Hauptfeld des Sandturniers sein. Im letzten Jahr nutzte er eine Wildcard zum erstmaligen Einzug in die Viertelfinals eines ATP-Turniers. Zuletzt verpasste er die Qualifikation in Wimbledon nur hauchdünn durch eine Fünfsatz-Niederlage in der 3. Runde.

Im Doppel wird Kym zusammen mit Stan Wawrinka aufschlagen. 2023 hatte der Lausanner an der Seite von Dominic Stricker den Titel im Berner Oberland geholt.

Wawrinkas 14. und letzter Streich

Wawrinkas Teilnahme in Gstaad war in seinem Abschiedsjahr schon länger klar. Ob er sich übers ATP-Ranking einen Platz im Hauptfeld des Einzel sichert oder für seine Teilnahme eine Wildcard benötigt, steht noch nicht fest. Der Finalist von 2005 kehrt zum 14. Mal nach Gstaad zurück. Seinen ersten Auftritt im Einzel bestreitet der 41-Jährige am Dienstag.