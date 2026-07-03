Belinda Bencic (WTA 11) steht in Wimbledon zum vierten Mal im Achtelfinal.

Die Schweizerin schlägt Anna Kalinskaja (WTA 20) nach hartem Kampf über knapp 3 Stunden 6:4, 4:6, 7:6 (10:6).

In der nächsten Runde trifft Bencic auf Coco Gauff oder Claire Liu.

Als sich Anna Kalinskaja im 2. Satz bei 4:3 aus ihrer Sicht lange am Oberschenkel behandeln liess, brachte dies Belinda Bencic sichtlich aus dem Rhythmus. Ihre Kontrahentin erspielte sich die ersten beiden Breakchancen in diesem Durchgang. Doch Bencic zog den Kopf aus der Schlinge und glich wieder aus. Ihre Fehlerquote blieb indes hoch, kurze Zeit später musste sie das Break zum 4:6 und damit den Satzausgleich hinnehmen.

Mit der Wut im Bauch lancierte Bencic den Entscheidungssatz ideal. Gleich im allerersten Game realisierte die 29-Jährige das Break – nur um sich den Service nach drei abgewehrten Breakbällen direkt wieder abnehmen zu lassen. Doch Bencic biss sich in die Partie zurück, auch dank grossartiger Effizienz. So holte sie sich bei der insgesamt 7. Gelegenheit das 5. Break zum 3:2. Diesen Vorsprung brachte sie ebenfalls nicht über die Ziellinie, Kalinskaja stellte auf 4:4. Auch bei der 27-Jährigen wechselten sich tolle Punkte und einfache Fehler beständig ab.

Im Match-Tiebreak unwiderstehlich

Der Schlussspurt geriet zur Zitterpartie, das Match-Tiebreak musste entscheiden. Dort legte Bencic abermals flott los, stellte rasch auf 4:1. Ihre Widersacherin blieb hartnäckig, doch Bencic fand zu ihrem gewohnt hohen Niveau zurück. Nach einigen sehenswerten Gewinnschlägen nutzte die Ostschweizerin schliesslich nach 2:55 Stunden ihren zweiten Matchball zum 10:6.

Bencic steht damit auf dem «Heiligen Rasen» zum vierten Mal im Achtelfinal. Im Vorjahr hatte erst der Halbfinal gegen Iga Swiatek Endstation bedeutet.

Blitzstart vor Bolts Augen

Im 1. Satz hatte Bencic unter den Augen von Usain Bolt rasant losgelegt. Mit Doppelbreak stellte sie auf 4:1. Doch Kalinskaja holte sich beide Service-Durchbrüche umgehend zurück. Bei 4:4 schenkte die Russin Bencic mit einem Doppelfehler das nächste Break. Nach 54 Minuten brachte Bencic den Startdurchgang ins Trockene. Anschliessend wurde es kompliziert – bekanntlich immerhin mit Happy End für Bencic.

Legende: Viel Prominenz bei Bencic – Kalinskaja IAAF-Präsident Sebastian Coe und Usain Bolt, schnellster Mann aller Zeiten, wohnen der Partie auf Court 3 bei. Imago/Shutterstock

So geht's weiter

Damit glückte Bencic auch die erhoffte Revanche. Kalinskaja hatte sie vor knapp zwei Monaten beim WTA-1000-Turnier auf Sand in Rom im fünften Duell erstmals bezwungen. In der nächsten Runde trifft Bencic auf die Siegerin des US-amerikanischen Duells zwischen Claire Liu (WTA 146) und Coco Gauff (WTA 7).

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