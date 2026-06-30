Viktorija Golubic (WTA 62) qualifiziert sich dank einem 6:2, 2:6, 6:1 über Irina Schymanowitsch (BLR/WTA 215) für die 2. Runde in Wimbledon.

Aus dem Nichts gibt Golubic den 2. Satz deutlich ab, findet ihre Form aber wieder für den Entscheidungssatz.

In der 2. Runde trifft die Zürcherin auf die Weltnummer 17, Jasmine Paolini.

Bis zum 2:2 im 2. Satz hatte Viktorija Golubic alles unter Kontrolle in ihrer Erstrunden-Partie gegen Irina Schymanowitsch. In beiden Aufschlagspielen hatte sie sich Breakchancen erarbeitet, jedoch keine verwertet. Die Fragen drehten sich um das «Wann?», nicht um das «Ob». Wann würde Golubic der entscheidende Servicedurchbruch gelingen? Wann steht ihre Qualifikation für die 2. Runde fest?

Golubics Einbruch gefolgt von der Auferstehung

Die Antwort lautete überraschenderweise: erst im 3. Satz. Golubic durchschritt im 2. Umgang ein beispielloses Tief, verlor 4 Games in Serie und damit den 2. Durchgang. So plötzlich wie sie eingebrochen war, so schnell bäumte sie sich wieder auf: Mit vier Spielgewinnen zu Beginn des Entscheidungssatzes lenkte sie diesen rasch in die gewünschten Bahnen.

Sie agierte nun wieder überzeugender und liess sich auch von einem Break nicht aus dem Konzept bringen. Ihre Antwort auf das Break der Belarussin: ein sofortiges Rebreak. Wenig später sicherte sie sich nach 1:49 Stunden Spielzeit mit einem für sie raren Ass das Weiterkommen in die 2. Runde.

Im 1. Satz nichts zugelassen

Golubic hatte über lange Zeit im Stile einer Favoritin gespielt, ging keine unnötigen Risiken ein, was sich auch in der Statistik niederschlug: Sie machte weniger unerzwungene Fehler als ihre Gegnerin, schlug aber auch weniger Winner. Einen Breakball liess sie bis zum 2:2 im 2. Satz nicht zu, selbst hatte sie sich gleich deren 11 erspielt. Alleine 6 davon hatte sie im Game zum 3:1 im ersten Durchgang, was der entscheidende Spielgewinn im Auftaktsatz sein sollte.

So geht es weiter

In der 2. Runde wartet ein richtiger Brocken auf Golubic: die ehemalige Top-10-Spielerin und Wimbledon-Finalistin von 2024, Jasmine Paolini. Gegen die Italienerin trat Golubic bereits 4 Mal an, gewann aber nur beim Aufeinandertreffen 2022 in Indian Wells.

Wimbledon 2026